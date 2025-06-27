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Arda Turan Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz koydu! İsmail Yüksek'ten sonra şimdi de Ali Koç'un gözbebeğini istiyor

Kariyerine Shakhtar Donetsk'te sürdüren Arda Turan transfer temaslarına hızlı başladı. Takımdaki eksik bölgeler için çalışmalarını sürdüren genç teknik adam Fenerbahçe'den İsmail Yüksek'in ardından bir ismi daha listesine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Arda Turan Fenerbahçe'nin yıldızlarına göz koydu! İsmail Yüksek'ten sonra şimdi de Ali Koç'un gözbebeğini istiyor
Berker İşleyen

Eyüpspor ile oldukça başarılı işlere imza atan ve teknik direktörlük kariyerinde önemli bir adım atarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’in başına geçen Arda Turan, yeni ekibinde transfer çalışmalarına hızlı başladı.

Birçok isimle temas halinde olan tecrübeli çalıştırıcının Fenerbahçe'den çok sürpriz bir ismi listesine aldığı öğrenildi.

İRFAN CAN KAHVECİ’YE KANCA

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Genç teknik adam daha önce Fenerbahçe'de listesine aldığı İsmail Yüksek’in ardından şimdi de İrfan Can Kahveci’yi hedeflediği öğrenildi.

ALİ KOÇ KALMASINI İSTİYOR

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Sarı-Lacivertli yönetim, Kahveci’nin tecrübesi ve oyun zekasının, takımın lig ile Avrupa hedeflerinde önemli bir rol oynayacağına inanıyor.

Başkan Ali Koç’un, Teknik Direktör Mourinho ile İrfan Can’ın takımda kalması için görüştüğü de gelen bilgiler arasında. Bu nedenle, Shakhtar’ın transfer teklifine şu an için olumlu yanıt gelmesi beklenmiyor.

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