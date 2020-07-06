Arda Turan Galatasaray'a çok yakın! İşte detaylar...

Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılmıştı. Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılı formaya çok yakın olduğu öğrenildi.2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona ermişti.

İMZALAR ATILIYOR

Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor. Öte yandan uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kontrolü almasının ardından önümüzdeki sezonlardan itibaren belki de Arda Turan aynı göreve soyunacak.