Arda Turan Galatasaray'a çok yakın! İşte detaylar...

Sarı kırmızılıların gündemindeki isim eski futbolcusu Arda Turan.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in ara transfer döneminde istemesine rağmen yönetim engeline takılmıştı. Tecrübeli oyuncunun sarı kırmızılı formaya çok yakın olduğu öğrenildi.2015 yılında Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon Euro'ya transfer olan Arda Turan'ın Katalan ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran itibarı ile sona ermişti.
Barcelona ile sözleşmesi 1 Temmuz'da resmen sona eren ve Arda, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz'in görüşme sonrasında nihai karara varıldı.Sezon sonunda resmi imzaların atılması planlanıyor. Öte yandan uzun dönemli Galatasaray'da görev almak isteyen Arda Turan, futbolu Galatasaray'da bırakıp ilerleyen dönemde Fatih Terim'in yardımcısı olacak.Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun kontrolü almasının ardından önümüzdeki sezonlardan itibaren belki de Arda Turan aynı göreve soyunacak.
''Yerinde olsam utancımdan istifa ederim''
Barcelonalı yıldız F.Bahçe'yi 'like'ladı!
Vagner Love transferi resmen açıklandı!
Henry Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü
F.bahçe'nin Gençlerbirliği maçında muhtemel 11'i
Sörloth Trabzonspor tarihine geçti
Trabzonspor'dan 36 yıl sonra bir ilk!
Ronaldo tarih yazmaya devam ediyor!
Roma sert kayaya çarptı!
''Beşiktaş, N'Sakala'nın aklını çeldi''
Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!
Max Kruse'ye talip çıktı!
Fenerbahçe için transfer iddiası
Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum