SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan: Galatasaray bunlarla yıkılmaz

Arda Turan: Galatasaray bunlarla yıkılmaz

15.05.2021 23:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Arda Turan, Malatyaspor ile oynadıkları ve 3-1 kazandıkları maçın ardından konuştu

Arda Turan: Galatasaray bunlarla yıkılmaz

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup etti ve Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenmesinin ardından averajla sezonu 2. sırada tamamladı.

"TEKRAR AYAĞA KALKACAĞIZ"

Sarı kırmızılılarda Arda Turan maçın ardından yaptığı açıklamada, "Yoğun maç temposuna rağmen herkes elinden gelen katkısı sağladı. Sonu farklı olsun isterdik, hem Denizlispor maçı, hem bugün, hem de Beşiktaş maçı, şampiyonluğu alacak kadar oynadık, pozisyonları da bulduk. Denizli'de de burada da daha farklı olacak pozisyonları bulduk. Galatasaray'ı seviyoruz, Galatasaray'ın ait olduğu Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için elimizden geleni yapacağız, tekrar ayağa kalkacağız. Daha iyisini nasıl yapabiliriz, daha fazla nasıl gelişebiliriz bakacağız" dedi.

"GALATASARAY BUNLARLA YIKILMAZ"

Arda Turan ayrıca, "Bazılarıyla bizim farkımız var, biz futbolu nasıl geliştirebiliriz diye bakıyoruz. Sezon içinde cezalar alıyorum abuk sabuk, savunma yapıyoruz, örneği olmayan ceza alıyoruz. Avrupa'da futbolu bilmeyen 3. sınıf kişiliklerle devam ederler, futbol da böyle olmaya devam eder, Avrupa'da olmayız. Kimi zamanında Arda'ya söyleyemediklerini arkadan dolanarak yapıyor. Altı pastan gol atamayınca şampiyonluk kaybediyoruz. Artık üzüntüsünü yaz boyunca çekip, dönüp ne kadar büyük camia olduğumuzu göstereceğiz. Galatasaray bunlarla yıkılmaz." sözlerini kullandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Fatih Terim: İnatla, ısrarla vazgeçmedikFatih Terim: İnatla, ısrarla vazgeçmedik
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sen önce top oyna arda efendi ilk yarı ne yaptın senin ve emre akbaba yüzünden takım heba oldu be ilk yarı mahvettiniz mundar ettiniz takımı ikinci yarı kerem mostafa girdide 3 attı takım o kadarda gol kaçtı terim yüzünden gitti şampiyonluk be ilk yarı o cocuklarla başlasa averajı almıştı gs
yaw sen Galatasaray a ne yaptın ki bide kendini on plana atıyorsun...
o golü atacaktın bi tane de attıracaktın alacaktın şampiyonluğu ne anlatıyon sen??

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

Altın rekora yaklaşıyor! İşte fiyatlar

Altın rekora yaklaşıyor! İşte fiyatlar

Dolar yüksek seviyede! İşte son durum

Dolar yüksek seviyede! İşte son durum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.