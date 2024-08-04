Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin imdadına yetişti! Anlaşmalar an meselesi...

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'dan transferler devam ediyor. Yeni sezonda ligde kalıcı olmak için büyük yatırımlar yapan İstanbul temsilcisi transferde de büyük oynuyor.

GALATASARAY'DAN OLIVEIRA

Galatasaray ile yolları ayırmak üzere olan Sergio Oliveira için devreye giren Eyüpspor, oyuncuyu ikna etti. İstanbul'da yaşamaya devam etmek isteyen Oliveira, takımların anlaşması durumunda imzayı atacak.

FENERBAHÇE'DEN RYAN KENT

Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açabilmek için Kent'i yollamak istiyor. Eyüpspor'un yakından ilgilendiği Ryan Kent konusunda da önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanması bekleniyor.