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Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin imdadına yetişti! Anlaşmalar an meselesi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
04.08.2024 10:57
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Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'dan transfer hamleleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin elden çıkartmak için dört döndüğü iki oyuncuyu gözüne kestiren Eyüpspor, iki ekibin imdadına yetişmek üzere...

Arda Turan, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin imdadına yetişti! Anlaşmalar an meselesi...

Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'dan transferler devam ediyor. Yeni sezonda ligde kalıcı olmak için büyük yatırımlar yapan İstanbul temsilcisi transferde de büyük oynuyor.

GALATASARAY'DAN OLIVEIRA

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Galatasaray ile yolları ayırmak üzere olan Sergio Oliveira için devreye giren Eyüpspor, oyuncuyu ikna etti. İstanbul'da yaşamaya devam etmek isteyen Oliveira, takımların anlaşması durumunda imzayı atacak.

FENERBAHÇE'DEN RYAN KENT

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Galatasaray'da olduğu gibi Fenerbahçe'de yabancı kontenjanında yer açabilmek için Kent'i yollamak istiyor. Eyüpspor'un yakından ilgilendiği Ryan Kent konusunda da önümüzdeki günlerde anlaşma sağlanması bekleniyor.

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Eyüpspor Arda Turan fenerbahçe galatasaray
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