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  4. Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı

Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
15.03.2025 13:08
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Arda Turan ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eyüpspor ile birlikte bu sezon adeta fırtına gibi esen genç taktisyenin adı birçok Avrupa kulübüyle yakından anılıyor. Bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı.

Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı

Eyüpspor ile toplamda 74 resmi maça çıkan Arda Turan, takımıyla 42 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik ve 19 de mağlubiyet yaşadı.

ATLETICO MADRID'İN RADARINDAYDI

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Geçtiğimiz aylarda Arda Turan için futbolculuk kariyerinde de forma giydiği Atletico Madrid söylentileri ortaya çıkmıştı. Simeone sonrası takımın başına getirilecek tek isim olarak görülen Arda Turan için beklenmedik gelişme farklı bir kulüpten geldi.

SHAKHTAR'DAN TEKLİF VAR

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Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar Donetsk, teknik direktör Marino Pusic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu nedenle arayışa giren Ukrayna ekibinin, Arda Turan'a teklif yaptığı iddia edildi. Arda'nın ise henüz gelen teklife olumlu cevap vermediği aktarılırken, nihai kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Eyüpspor Arda Turan
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