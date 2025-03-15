Arda Turan için flaş gelişme! Büyük süpriz... O kulüp teklif yaptı

Eyüpspor ile toplamda 74 resmi maça çıkan Arda Turan, takımıyla 42 galibiyet elde ederken, 13 beraberlik ve 19 de mağlubiyet yaşadı.

ATLETICO MADRID'İN RADARINDAYDI

Geçtiğimiz aylarda Arda Turan için futbolculuk kariyerinde de forma giydiği Atletico Madrid söylentileri ortaya çıkmıştı. Simeone sonrası takımın başına getirilecek tek isim olarak görülen Arda Turan için beklenmedik gelişme farklı bir kulüpten geldi.

SHAKHTAR'DAN TEKLİF VAR

Ukrayna'nın köklü takımlarından Shakhtar Donetsk, teknik direktör Marino Pusic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu nedenle arayışa giren Ukrayna ekibinin, Arda Turan'a teklif yaptığı iddia edildi. Arda'nın ise henüz gelen teklife olumlu cevap vermediği aktarılırken, nihai kararını sezon sonunda vereceği belirtildi.