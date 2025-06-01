Arda Turan ilk transferini gerçekleştiriyor! Hem de Fenerbahçe'den... İlk temas gerçekleşti

Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle yedek kulübesine mahkum olan İsmail Yüksek’in, Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalması durumunda ayrılacağı konuşuluyor.

ARDA TURAN İSTİYOR

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, teknik direktörlüğe Arda Turan’ı getiren Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’i transfer listesine ekledi.

Ayrıca, Fransız kulübü Marsilya’nın da İsmail ile yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Piyasa değeri 12 milyon Euro olan İsmail Yüksek’in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon 30 maçta forma giyen ancak sadece 1706 dakika (maç başına 57 dakika) sahada kalan milli futbolcu, 2 asistlik performans sergiledi.