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Arda Turan ilk transferini gerçekleştiriyor! Hem de Fenerbahçe'den... İlk temas gerçekleşti

Eyüpspor macerasının ardından Ukrayna ekibi Shaktar Donetsk'in başına geçen Arda Turan ilk hamlesini Süper Lig'de yapmaya hazırlanıyor. Başarılı çalıştırıcının ilk istediği ismin Fenerbahçeli bir yıldız olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Arda Turan ilk transferini gerçekleştiriyor! Hem de Fenerbahçe'den... İlk temas gerçekleşti
Berker İşleyen
İsmail Yüksek

İsmail Yüksek

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun teknik direktörlüğe gelmesiyle yedek kulübesine mahkum olan İsmail Yüksek’in, Portekizli hocanın yeni sezonda takımda kalması durumunda ayrılacağı konuşuluyor.

ARDA TURAN İSTİYOR

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Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, teknik direktörlüğe Arda Turan’ı getiren Ukrayna Premier Lig ekibi Shakhtar Donetsk, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek’i transfer listesine ekledi.

Ayrıca, Fransız kulübü Marsilya’nın da İsmail ile yakından ilgilendiği ifade ediliyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

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Piyasa değeri 12 milyon Euro olan İsmail Yüksek’in Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Bu sezon 30 maçta forma giyen ancak sadece 1706 dakika (maç başına 57 dakika) sahada kalan milli futbolcu, 2 asistlik performans sergiledi.

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