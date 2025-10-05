Arda Turan'ın ardından göreve gelmişti! Eyüpspor'da Selçuk Şahin 8 maçın sonunda görevinden istifa etti

Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Arda Turan'ın ardından göreve getirilen teknik direktör Selçuk Şahin görevinden istifa etti. İstanbul ekibi, Kocaelispor maçının ardından istifa eden Şahin'in istifasının kabul edildiğini açıkladı.

Selçuk Şahin yönetiminde Süper Lig'de 8 maça çıkan Eyüpspor, 5 puan topladı.

Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Selçuk Şahin'in Kocaelispor maçı sonrası iletmiş olduğu istifa talebi, yönetim kurulumuz ile yapılan karşılıklı değerlendirme sonucunda kabul edilmiştir.

Kendisine kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."