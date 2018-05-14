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Arda Turan'ın babası Adnan Turan taburcu edildi

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 14.05.2018 17:00 | Son Güncelleme

Cuma günü kalp krizi şüphesi ile hastaneye kaldırılan ve anjiyo olan Arda Turan'ın babası Adnan Turan bugün taburcu edildi.

Arda Turan'ın babası Adnan Turan taburcu edildi

Başakşehir'de forma giyen Arda Turan'ın babası Adnan Turan, rahatsızlığı sebebiyle cuma günü hastaneye kaldırılmıştı. Tecrübeli futbolcu bugün babasının taburcu olduğunu duyurdu.

Arda Turan'ın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle;

"Babam bugün hastaneden taburcu oldu. Sağlığı çok şükür yerinde. Arayıp soran tüm dostlardan Allah razı olsun. Yoğunluktan geri dönemediklerim kusuruma bakmasın lütfen. Dualarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim."

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