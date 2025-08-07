Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'de Brezilyalı oyuncu Kevin için Avrupa kulüpleri listede! Fulham teklifte yüksekten uçtu...

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna devi Shakhtar Donetsk'in genç Brezilyalısı Kevin için İngiliz ekibi Fulham teklif yaptı. UKrayna ekibinde gösterdiği performans ile kendisine hayran bırakan Kevin, Avrupa'nın önemli takımlarını şimdiden peşine taktı.

FULHAM TEKLİF YAPTI

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'ın 30 milyon euro + bonuslarla birlikte toplamda 40 milyon euroyu bulan teklifi Shakhtar Donetsk tarafından reddedildi. Ukrayna temsilcisinin 50 milyon euro talep ettiği gelen bilgiler arasında.

NAPOLİ DE SIRADA

Gösterdiği başarılı performans ve vaat ettiği yeteneği ile Avrupa'nın önde gelen kulüplerini sıraya dizen Kevin için İtalyan devi Napoli'nin de oyuncuyu istediği bildirildi. İtalyan temsilcisinin yakın zamanda Fulham'ın teklifinin üzerine çıkarak ransferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.