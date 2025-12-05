Kendi maçına 4-0 bahis oynamış! O isim de gözaltına alındı: Kazandığı parayı bayi ödeyememiş...

Futbolda bahis iddialarına yönelik yeni operasyon düzenlenirken skandala dair detaylar günden güne derinleşmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarda bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınırken bu isimlerden biri de Antalyaspor eski yöneticilerinden Emrah Çelik olduğu öne sürüldü.

Antalyaspor’un eski 2. Başkanı Emrah Çelik’in, görevde bulunduğu dönemde takımının maçlarına yüksek tutarlarla bahis oynadığına dair yeni belgeler gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlar, Çelik’in yalnızca taraftar değil, kendi kulübünün maçlarında dahi büyük riskler aldığına işaret ediyor.

4-0’LIK BAHİS KUPONU

Belgelerde yer alan bilgilere göre Çelik, 3 Mart 2023’teki Kayserispor – Antalyaspor maçında Antalyaspor’un 4-0 kazanacağı üzerine bahis oynadı. Bu riskli tercihin karşılığı olarak kuponundan 475 bin TL gelir elde ettiği belirtiliyor.

İCRA TAKİBİYLE ORTAYA ÇIKTI

Skandalın açığa çıkmasının ise ilginç bir yolu oldu. 2024 Eylül ayında, Çelik’in sahibi olduğu şirketin Antalya’da İddaa bayisi işleten S.B. hakkında başlattığı 2 milyon TL’lik icra takibi sonrası işler tersine döndü. Borcu kabul etmeyen S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik’in iddialarını geçersiz kıldı ve olayın arka planındaki bahis trafiği ortaya çıktı.

MAHKEME DOSYASINA GİREN KAYITLAR

Dosyada yer alan deliller, ilişkinin bir borç meselesi değil, sistematik bir bahis akışı olduğunu gözler önüne seriyor. Mahkemeye sunulan unsurlar arasında:

WhatsApp mesajlaşmaları

-2 milyon 424 bin TL’ye ulaşan banka dekontları

-Şirket üzerinden yapılan planlı para transferleri

bulunuyor.

“BORÇ VERME” NOTUYLA GİZLENEN PARA AKIŞI

Belgelerdeki WhatsApp yazışmaları, Çelik’in oynamak istediği maçları bayiye mesajla ilettiğini, yüksek tutarlı paraları ise şirket hesabından “borç verme” açıklamasıyla gönderdiğini gösteriyor. Kazançların kendi şahsi hesabına yatırılmasını talep ettiği belirtiliyor.

Kayıtlara göre yalnızca bir ayda yaklaşık 2 milyon 800 bin TL bahis oynadığı, tek bir maça ise 600 bin TL yatırdığı iddia ediliyor.

KODLU SKOR MESAJLARI

Soruşturma dosyasına giren yazışmalar, skor bahislerinin kodlanarak aktarıldığını ortaya koyuyor. Mesajlarda öne çıkan ifadeler arasında,

“2-1’ler 50, 2-2’ler 10”,

“2-1’ler 50 bin, 2-0’lar 10 bin”,

“2-1’ler 50, diğerleri 10”

gibi talimatların yer aldığı görülüyor. Bu ifadelerin, yüksek meblağlı tam skor bahislerini işaret ettiği değerlendiriliyor.

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İşte Sabah'ın paylaştığı gözaltı listesi: