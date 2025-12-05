SPOR

Kendi maçına 4-0 bahis oynamış! O isim de gözaltına alındı: Kazandığı parayı bayi ödeyememiş...

Antalyaspor’un eski 2. Başkanı Emrah Çelik’in kulübün maçlarına milyonlarca liralık bahis oynadığı öne sürülmüştü. Çelik bugün düzenlenen soruşturmada gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Futbolda bahis iddialarına yönelik yeni operasyon düzenlenirken skandala dair detaylar günden güne derinleşmeye devam ediyor.

Gerçekleştirilen operasyonlarda bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alınırken bu isimlerden biri de Antalyaspor eski yöneticilerinden Emrah Çelik olduğu öne sürüldü.

Antalyaspor’un eski 2. Başkanı Emrah Çelik’in, görevde bulunduğu dönemde takımının maçlarına yüksek tutarlarla bahis oynadığına dair yeni belgeler gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren kayıtlar, Çelik’in yalnızca taraftar değil, kendi kulübünün maçlarında dahi büyük riskler aldığına işaret ediyor.

4-0’LIK BAHİS KUPONU

Belgelerde yer alan bilgilere göre Çelik, 3 Mart 2023’teki Kayserispor – Antalyaspor maçında Antalyaspor’un 4-0 kazanacağı üzerine bahis oynadı. Bu riskli tercihin karşılığı olarak kuponundan 475 bin TL gelir elde ettiği belirtiliyor.

Kendi maçına 4-0 bahis oynamış! O isim de gözaltına alındı: Kazandığı parayı bayi ödeyememiş... 1

İCRA TAKİBİYLE ORTAYA ÇIKTI

Skandalın açığa çıkmasının ise ilginç bir yolu oldu. 2024 Eylül ayında, Çelik’in sahibi olduğu şirketin Antalya’da İddaa bayisi işleten S.B. hakkında başlattığı 2 milyon TL’lik icra takibi sonrası işler tersine döndü. Borcu kabul etmeyen S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik’in iddialarını geçersiz kıldı ve olayın arka planındaki bahis trafiği ortaya çıktı.

Kendi maçına 4-0 bahis oynamış! O isim de gözaltına alındı: Kazandığı parayı bayi ödeyememiş... 2

MAHKEME DOSYASINA GİREN KAYITLAR

Dosyada yer alan deliller, ilişkinin bir borç meselesi değil, sistematik bir bahis akışı olduğunu gözler önüne seriyor. Mahkemeye sunulan unsurlar arasında:

WhatsApp mesajlaşmaları

-2 milyon 424 bin TL’ye ulaşan banka dekontları

-Şirket üzerinden yapılan planlı para transferleri
bulunuyor.

Kendi maçına 4-0 bahis oynamış! O isim de gözaltına alındı: Kazandığı parayı bayi ödeyememiş... 3

“BORÇ VERME” NOTUYLA GİZLENEN PARA AKIŞI

Belgelerdeki WhatsApp yazışmaları, Çelik’in oynamak istediği maçları bayiye mesajla ilettiğini, yüksek tutarlı paraları ise şirket hesabından “borç verme” açıklamasıyla gönderdiğini gösteriyor. Kazançların kendi şahsi hesabına yatırılmasını talep ettiği belirtiliyor.

Kayıtlara göre yalnızca bir ayda yaklaşık 2 milyon 800 bin TL bahis oynadığı, tek bir maça ise 600 bin TL yatırdığı iddia ediliyor.

KODLU SKOR MESAJLARI

Soruşturma dosyasına giren yazışmalar, skor bahislerinin kodlanarak aktarıldığını ortaya koyuyor. Mesajlarda öne çıkan ifadeler arasında,

“2-1’ler 50, 2-2’ler 10”,
“2-1’ler 50 bin, 2-0’lar 10 bin”,
“2-1’ler 50, diğerleri 10”

gibi talimatların yer aldığı görülüyor. Bu ifadelerin, yüksek meblağlı tam skor bahislerini işaret ettiği değerlendiriliyor.

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

İşte Sabah'ın paylaştığı gözaltı listesi:

  1. Abdulsamet Burak – Futbolcu (Kayserispor)
  2. Abdurrahman Bayram – Futbolcu (Sakaryaspor)
  3. Ahmet Abdullah Çakmak – Futbolcu (Sivas Spor)
  4. Alassane Ndao – Futbolcu (Konyaspor)
  5. Arda Türken – Futbolcu (Sakaryaspor)
  6. Bartu Kaya – Futbolcu (Amedspor)
  7. Cengiz Demir – Futbolcu (Hatayspor)
  8. Emircan Çiçek – Futbolcu (Pendikspor)
  9. Ensar Bilir – Futbolcu (Boluspor)
  10. Eren Karadağ – Futbolcu (Çorumspor)
  11. Erhan Çelenk – Futbolcu (Serikspor)
  12. İsmail Kalburcu – Futbolcu (Boluspor)
  13. İzzet Furkan Malak – Futbolcu (Göztepespor)
  14. Kadir Kaan Yurdakul – Futbolcu (Manisaspor)
  15. Kerem Yusuf Sirkeci – Futbolcu (Fatih Karagümrükspor)
  16. Metehan Baltacı – Futbolcu (Galatasaray)
  17. Muhammed Furkan Özhan – Futbolcu (Erzurumspor)
  18. Oktay Aydın – Futbolcu (Amedspor)
  19. Orkun Özdemir – Futbolcu (Boluspor)
  20. Salih Malkoçoğlu – Futbolcu (Trabzonspor)
  21. Samet Karabatak – Futbolcu (Manisaspor)
  22. Tolga Kalender – Futbolcu (Bandırmaspor)
  23. Uğur Adem Gezer – Futbolcu (Amedspor)
  24. Uğur Kaan Yıldız – Futbolcu (Göztepe Spor)
  25. Yunus Emre Tekoğul – Futbolcu (Sakaryaspor)
  26. Yusuf Özdemir – Futbolcu (Alanyaspor)
  27. Yücel Gürol – Futbolcu (Adanademirspor)
  28. Cüneyt Semirli – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  29. Ümit Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  30. Koray Şanlı – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  31. Faruk Can Genç – Ümraniyespor – Giresunspor konusu (Vanspor)
  32. Cenk Sarıtaş – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  33. Gamze Neli Kaya – Ümraniyespor – Giresunspor konusu
  34. Ahmet Okatan – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  35. Gürhan Sönmez – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  36. Mehmet Emin Katipoğlu – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  37. Volkan Erten – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  38. Şahin Kaya – Nazillispor–Ankaraspor Konusu
  39. Zorbay Küçük – Hakem (MHK Raporu)
  40. Murat Sancak – Eski Adanademirspor Başkanı
  41. Metin Korkmaz – Adanademirspor Başkanvekili
  42. Emrah Çelik – Antalyaspor Kulübü Yöneticisi
  43. Mert Hakan Yandaş – Futbolcu (Fenerbahçe)
  44. Ersen Dikmen – Mert Hakan Yandaş için bahis oynayan kişi
  45. Ahmet Çakar – Spor yorumcusu – Eski hakem
  46. Hayriye Arzu Çakar – Ahmet Çakar'ın eşi (Eski doktor)
