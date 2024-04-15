Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 2.1 milyon Euro'luk lüks aracına bir bakan bir daha baktı

Seçil Erzan tarafından dolandırılan ve Erzan'a "Bir 30-40 bin dolar çıkar mı kredi kartına yatırsak. Aslıhan'a şu çantayı alsam" mesajları atmasıyla gündeme gelen Arda Turan'ın eşi de dikkat çekiyor.

Pahalı kıyafetleriyle adından söz ettiren Aslıhan Doğan Turan, 2.1 milyon Euro'luk Rolls-Royce'u ile yakın arkadaşları Selin İmer ve Mustafa Ceceli'yi bayram gezmesine çıkardı.

Aslıhan Doğan Turan, eşi Arda Turan'ın 2.1 milyon Euro'ya (yaklaşık 70 milyon lira) aldığı Rolls-Royce Cullinan marka lüks otomobiliyle önceki gün Bebek'te görüntülendi.

Bir bakanın bir daha baktığı lüks otomobil gündem oldu. 2. Sayfa'da yer alan habere göre; Aslıhan Doğan arkadaşlarını bayram yemeğine getirdi.







