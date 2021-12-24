Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan: Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum

Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan, sosyal medyada oğullarıyla bir fotoğraf paylaşıp reklam yapmıştı. Takipçileri Doğan'a "Para içinde yüzüyorsun ama çocuklarını reklam aracı olarak kullanıyorsun" diyerek tepki göstermişti.

Aslıhan Doğan 2. Sayfa'ya bağlanıp tepkilere ilginç bir yanıt verdi. Doğan açıklamasında "Bunlar bana olmuyor. Yorumlara takılmıyorum. Çünkü ben kendimi biliyorum" dedi.

Aslıhan Doğan açıklamasında "Yurt dışından siyah tuvalet kağıdı getirtiyorum, her tuvalette yok, sadece misafir tuvaletinde 'misafirlerime' özel" dedi.



