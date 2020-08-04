Arda Turan'ın Galatasaray'dan alacağı maaş herkesi şaşırttı!

Galatasaray'da geri dönmesi gündemde olan Arda Turan'ın boş mukaveleye imza atmaya hazır olduğu öğrenildi.Sarı-kırmızılı yönetimin ise tecrübeli futbolcunun bu jestine, maç başı teklifini yüksek tutarak yanıt vermeye hazır olduğu belirtildi. Bu rakamın da 200 bin lira olduğu öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray'ın Arda Turan transferini kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim geçtiğimiz günlerde, Arda Turan'ın geri dönüşü için yönetimle görüştüğünü söylemişti.Deneyimli hoca, "Başkan ve yönetimimizle yaptığımız toplantıda onlarca oyuncu hakkında konuştuk. Arda da bunlardan birisi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde neler olacak hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
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