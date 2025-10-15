SPOR

Arda Turan'ın hocalığını yaptığı Shakhtar Donetsk'ten flaş karar iddiası! Rusya 2.Ligi'ne gidebilirler...

Teknik direktörlüğünü Arda Turan’ın yaptığı Shakhtar Donetks’te flaş bir karar alındığı iddia edildi. Ukrayna ekibinin artık Rusya Ligi’nde oynamak için gerekli lisans başvuruları yaptığı ve kabul edilmesi durumunda 2.Lig’den başlayacağı iddia edildi.

Burak Kavuncu

Rusya ve Ukrayna arasında uzun yıllardır devam eden savaş dünya futbolunu etkilemeye devam ederken, Ukrayna devi Shaktar Donetsk’ten hiç beklenmedik bir karar alındığı iddia edildi.

RUS BASINI DUYURDU!

Rus basınından Sport Baza'nın yaptığı habere göre; Shakhtar yönetimi gelecek sezondan itibaren Rusya liginde oynamak için lisans süreçlerini başlatmış durumda.

2.LİG YOLU GÖRÜNEBİLİR

Haberin detaylarında ise Shahtar’ın gelecek sezondan itibaren Rusya Ligi’nde mücadele etmek için gerekli başvuruları tamamladığı ve sürecin olumlu ilerlemesi durumunda Shakhtar, 2. Lig B Grubu'nun 1 grubuna yerleştirilecek ve iç saha maçlarını Kırım'da oynayacak.

ARDA TURAN’IN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Ukrayna ekibi ile geçtiğimiz dönemlerde sözleşme imzalayan teknik direktör Arda Turan’ın yönetimin bu kararı sonrası ne yapacağı merak ediliyor. Shakhtar Donetsk ile Avrupa Kupaları’nda mücadele eden ünlü hocanın Rusya Ligi’ne gitmesi durumunda Avrupa futbolundan uzak kalacağından kararını etkileyebileceği belirtildi.

