Arda Turan'ın Kiev göndermesi Ukrayna da olay oldu... Ezeli rakibin yıldızı Yarmolenko'dan cevap gecikmedi!

Eyüpspor ile ligi Avrupa potasının 1 puan gerisinde tamamlamasının ardından Shakhtar Donetsk ile anlaşan teknik direktör Arda Turan, geçtiğimiz günlerde kulübün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Shakhtar'ın ezeli rakibi Dinamo Kiev'e göndermede bulunmuştu. Bu olay Ukrayna'da büyük yankı uyandırırken, Dinamo Kiev oyuncusu Andriy Yarmolenko’dan Arda Turan’ın Dinamo Kiev hakkındaki sözlerine cevap geldi.

Deneyimli yıldız, Arda Turan'ın sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu…

"BENDE SADECE BİR DUYGU UYANDIRDI"

Yarmolenko, "Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek" açıklamasında bulundu.

"ONLARA ŞAMPİYONLUK VERMEK İSTEMİYORUM"

Arda Turan, Shakhtar Donetsk'te teknik direktörlük görevine başlamasının ardından verdiği ilk röportajda "Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum. Ve hedefim onların bir daha asla Ukrayna şampiyonu olmalarına izin vermemek" ifadelerini kullanmıştı.