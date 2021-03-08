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Arda Turan'ın maç sonu paylaşımı olay oldu

08.03.2021 08:36 | Son Güncelleme:
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Arda Turan'ın maç sonu paylaşımı olay oldu

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, 2-2 biten Sivasspor maçından sonra yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takımın şampiyon olacağına inandığını söyledi. Arda'nın paylaşımı kısa süre içinde 40 bine yakın beğeni aldı.

Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna inandığını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"BİZ BAŞARACAĞIZ"

Arda Turan takım arkadaşlarının fotoğrafını paylaştığı gönderiye, "Şampiyonluk yolu kolay olmaz. Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben, takıma arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zamanı" notunu düştü.

arda turan paylaşım

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yav he he. Seni oynatma inadından zaten bu hallere geldi bu takım. Sen kimsin ki? Hastaneyi silahla basan, elalemin karısına sarkan, deden yaşında adama saldıran boş bi topçusun. Sporcu dediğin zeki, çevik ve ahlaklı olur.
İşin gücün gaz vermek birazda sahada biseyler yapsan artık be arda...
çok karakterlisin arda

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