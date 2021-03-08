Arda Turan'ın maç sonu paylaşımı olay oldu

Arda Turan, Sivasspor maçının ardından Instagram hesabından bir paylaşım yaparak sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğuna inandığını ifade etti. Tecrübeli futbolcunun yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.

"BİZ BAŞARACAĞIZ"

Arda Turan takım arkadaşlarının fotoğrafını paylaştığı gönderiye, "Şampiyonluk yolu kolay olmaz. Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Ben, takıma arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız. Şimdi birlik olma zamanı" notunu düştü.





