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Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.11.2020 20:40 | Son Güncelleme

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılarla ilgili bir paylaşım yaptı.

Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu.

Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
senin terim yuzunden gs maci izlemez olduk rezalet koca gs kimlere kaldi :(
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