Arda Turan'ın paylaşımı anında binlerce beğeni aldı

Galatasaraylı futbolcu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılar için paylaşımda bulundu.
Paylaşılan fotoğraf karesinde yer alan pankartta, ’Aileyiz Biz, Düzelir Her şey, Arda Turan Oley’ ifadeleri yer alırken, Turan bu paylaşımı sarı-kırmızı kalplerle yaptı.
G.Saray'ın gündemindeki isimden bomba açıklama! "En kısa zamanda..."
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu
Trabzonspor kuvvet çalıştı
Galatasaray'a 3 gün izin
Emre Belözoğlu Covid-19'a yakalanmış!
'Cenk Tosun transferini istiyorum'
Diego Maradona taburcu edildi
Vida'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Süper Lig devi, Visca bombasını patlatıyor!
Abdullah Avcı ilk antrenmanına çıktı
Max Kruse'ye tehdit mektubu
Arjantinli yıldız futbolu bıraktı!
Lazio'ya şok sahtekarlık suçlaması!
Okuyucu Yorumları 1 yorum