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Arda Turan'ın sözleşme opsiyonu için 5 maçı kaldı!

27.02.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Arda Turan'ın sözleşme opsiyonu için 5 maçı kaldı!

Galatasaray ile bir yılı performans opsiyonlu iki yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan hedefine ulaşmak üzere.

Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte devam ederek futbola veda etmek istiyor. Arda Turan'ın bu hayali gerçekleştirmesi için geride bırakması gereken 5 maçlık bir engel kaldı.

SÖZLEŞME OPSİYONU

Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan, bu sezonda Süper Lig'de 5 maçta daha ilk 11'de başlarsa sözleşmesini otomatik olarak 1 yıl daha uzatacak.

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 5 MAÇ!

Şu ana kadar Galatasaray'da ilk 11'de (Süper Lig) 17 maça başlayan Arda Turan'ın sözleşmesinin 1 yıl daha uzaması için Süper Lig'de kalan 14 maçın en az 5'inde lk 11'de başlaması gerekiyor.

Arda Turan, Süper Lig'de gelecek 5 karşılaşmaya ilk 11'de başlarsa sözleşmeyi otomatik uzayacak.

Ankaragücü
Sivasspor
Kayserispor
Rizespor
Hatayspor

HAYALİ HEP GALATASARAY

Galatasaray'da bir yıl daha forma giyerek sarı-kırmızılı forma altında jübilesini yapmak isteyen Arda Turan, futboldan sonra da kariyerine sarı-kırmızı kulüpte profesyonel bir görevde devam etmenin kendisinin en büyük hayallerinden biri olduğunu dile getirmişti.

MAAŞ ARTIŞI 1 MİLYON TL

Galatasaray'da 4 milyon TL'lik sabit transfer ücreti alan Arda Turan, sözleşmesinin uzaması durumunda maaşını 5 milyon TL sabit ücrete çekecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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