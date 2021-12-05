Arda Turan'ın 'Waka Waka' performansı sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada son zamanlarda en çok konuşulan olayların başında 'Waka Waka' şarkısını seslendiren müzisyenler geliyor. Cem Yılmaz, Arda Turan, Teoman gibi ünlülerin isimleriyle 'Waka Waka' şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerinin performansı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

ARDA ABİ, ARDA ABİ...

Video içerik üreticisi Ala Tokel, Arda Turan'ın eşi için verilen doğum günü partisinde bu beste söylenirken o anları kamerasına kaydetti. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Tokel, kısa süre içinde gündem oldu. Arda Turan'ın da kendisine yapılan besteye katıldığı görülürken partide neşeli anlar yaşandı.



