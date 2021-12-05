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Arda Turan'ın 'Waka Waka' performansı sosyal medyayı salladı

05.12.2021 23:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cem Yılmaz, Arda Turan, Teoman gibi ünlülerin isimleriyle 'Waka Waka' şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerinin o performansları sosyal medyada efsane bir seriye dönüştü. Arda Turan, eşinin doğum günü için verilen partide bu besteyi kendisi seslendirdi. Mustafa Ceceli'nin piyano performansıyla hep bir ağızdan bu besteyi söyleyen Arda'nın arkadaş grubu neşeli anlar yaşadı.

Sosyal medyada son zamanlarda en çok konuşulan olayların başında 'Waka Waka' şarkısını seslendiren müzisyenler geliyor. Cem Yılmaz, Arda Turan, Teoman gibi ünlülerin isimleriyle 'Waka Waka' şarkısını söyleyen sokak müzisyenlerinin performansı sosyal medyada gündem olmuş durumda.

ARDA ABİ, ARDA ABİ...

asdasd

Video içerik üreticisi Ala Tokel, Arda Turan'ın eşi için verilen doğum günü partisinde bu beste söylenirken o anları kamerasına kaydetti. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Tokel, kısa süre içinde gündem oldu. Arda Turan'ın da kendisine yapılan besteye katıldığı görülürken partide neşeli anlar yaşandı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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