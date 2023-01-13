Arda Turan isyan etti: Benimle değil sevgilimle ilgilendiniz!

Arda Turan Galatasaray'la adı özdeşleşmiş futbolculardan biri. Avrupa'da oynadığı dönemlerde de adından ve başarılarından oldukça söz ettiren Arda, Sokrates Dergi Youtube kanalında Mehmet Demirkol'a samimi açıklamalarda bulundu. Demirkol'un sorularını cevaplayan eski futbolcu, yaptığı açıklamalarla çok konuşalacağa benziyor.

ARDA'NIN ATLETICO MADRID MACERASI

Arda Turan bir dönem Atletico Madrid'te forma giydi. Orada yaşadıklarını Mehmet Demirkol'a anlatan Arda, en çok akılda kalan olayın hakeme krampon fırlatması olduğunu söyledi. Bir anlık sinirle hakeme kramponunu fırlatan Arda daha sonra hakemle tekrar karşılaştığını ve bir sorun yaşamadıklarını da sözlerine ekledi. Kramponu geri aldıktan sonra da arkasına basıp yürüdüğünü anlatması hem Mehmet Demirkol'u hem de izleyicileri oldukça güldürdü.

BEN AYRILDIKTAN SONRA KUPA KAZANAMADILAR!

Arda Atletico Madrid'ten Barcelona'ya transfer olmuştu. Oldukça çalkantılı geçen süreçten de bahseden Arda Atletico Madrid ile ilgili ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Yaptığı göndermeden kendisi takımdan ayrıldıktan sonra Atletico Madrid'in kupa alamadığını söyledi. Şampiyonlar ligi için bu açıklamayı yaptığını belirten Arda Turan 'Atletıco'yu büyükler arasına tekrar biz soktuk' diyerek takımdaki yerini vurguladı.

TÜRKİYE'DE FUTBOLA BAKIŞ AÇIMIZ ÇOK KÖTÜ!

Arda Turan'dan ardı ardına bomba açıklamalar geldi. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında futbolu bıraktığını açıklayan Arda, Türkiye'deki futbola bakış açısını değerlendirdi.

Samimi açıklamalarda bulunan eski futbolcu Türkiye'de futbola bakış açısının çok kötü olduğunu ve oyun açısından en büyük sorunun yüzde yetmiş zemin kaynaklı olduğunu belirtti.

Mehmet Demirkol'a da ara ara takılan eski futbolcu ' Eğlenmeyi unuttuk. Markayı hepimiz değersizleştiriyoruz. Senin de içinde olduğun grubu o zaman bu sebepten eleştirmiştim' dedi. Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol'dan ise ' oyun konuşulduğunda izlenmiyor. O tarz haberler acayip reyting alıyor. Beni Anadolu kulüplerinden arayıp bizi niye konuşmuyorsun diyorlar. Abicim izlenmiyor' açıklaması geldi.

