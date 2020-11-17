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Arda Turan izin tatil dinlemiyor, çalışıyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 17.11.2020 10:51 | Son Güncelleme

Performansını yukarı çekmeye başlayan Arda Turan, 3 günlük arada bile çalışmalarını sürdürdü.

Arda Turan izin tatil dinlemiyor, çalışıyor!

Galatasaray'da takıma verilen 3 günlük izin, pazartesi günü sona erdi.

Sivasspor deplasmanında tekrar ilk 11'e dönen tecrübeli oyuncu Arda Turan, formayı bırakmamak için 3 günlük izinde bile bireysel çalışmalarına devam etti.

33 yaşındaki Arda Turan, bu sezon oynadığı 9 maçta 424 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

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