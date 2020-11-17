Arda Turan izin tatil dinlemiyor, çalışıyor!

Galatasaray'da takıma verilen 3 günlük izin, pazartesi günü sona erdi.
Sivasspor deplasmanında tekrar ilk 11'e dönen tecrübeli oyuncu Arda Turan, formayı bırakmamak için 3 günlük izinde bile bireysel çalışmalarına devam etti.
33 yaşındaki Arda Turan, bu sezon oynadığı 9 maçta 424 dakika süre aldı ve 1 gol attı.
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