Arda Turan, Kerem ve Barış'la ilgili detayı ilk kez anlattı: 'İkisini de karşıma alıp konuştum'

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan şanpiyonluk sonrası ilk özel röportajını Sportcell Youtube kanalına verdi. Eyüpspor'un başarısında başkan Murat Özkaya ve asbaşkan Fatih Kulaksız'ın çok büyük payı olduğunu vurgulayan Arda Turan, Eyüpspor'u bir NBA takımı gibi organize etmek istediklerini söyledi. Hem topu sürekli topa sahip olan hem de çok koşan bir takım anlayışını ortaya koymaya çalıştıklarını ifade eden genç teknik adam Galatasaray ve Milli Takımla ilgili sorulara da cevap verdi.

"BAŞIMIZA DERT OLDU OKAN ABİ"

Okan Buruk'un başarısını takdir eden Arda Turan, espri yaparak "Başımıza dert oldu Okan abi. (Gülerek) Bu kadar rekor kırılacaksa bize ne bırakacak? Arada laflıyoruz tabii abi-kardeşiz sonuçta beraber şampiyonluk yaşadık sonra hocalığımı yaptı. Okan Buruk çıtayı uzaya çıkarttı. Belki Avrupa için bize bir şeyler bırakır” şeklinde konuştu.

KEREM VE BARIŞ'LA İLGİLİ DETAYI İLK KEZ ANLATTI

Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu ile ilgili değerlendirme yapan Turan, "Kerem ve Barış kadroya girmiyorken ikisini karşıma alıp ‘ikiniz de 30-40 milyon euro edersiniz yeter ki doğru oynayın topu kaybetmeyin’ dedim… Bugün onun haklı gururunu yaşıyorum abileri olarak" ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA BİR YOLUNU BULUR"

Panathinaikos ile yeni bir başlangıç yapan Fatih Terim ile ilgili görüşlerini söyleyen Eyüpspor Teknik Direktörü, "Fatih Hoca hayatın her anında bu meydan okumaların en iyi şekilde üstesinden gelecek karaktere sahip. Her şeyden önce bu bilgi ve tecrübeye sahip. Çok önemli bir meydan okuma yaptı. Muhtemeldir ki şampiyon olacaktır, hoca bir yolunu bulur" dedi.

"ARDA GÜLER'İ RAHAT BIRAKIN, MUHTEŞEM BİR OYUNCU"

Arda Güler ile ilgili soruya cevap veren Arda Turan, "Şunu bilmemiz lazım, Arda Güler 19 yaşında ve hepimizin umudu. Önünde muhteşem bir 17-18 sene var. Boş Bernabeu’da karşıdan karşıya geçemezsin ayakların titrer. O yüzden Arda Güler’i rahat bırakın, muhteşem bir oyuncu" diye konuştu.

ARDA TURAN'DAN MİLLİ TAKIM SÖZLERİ

A Milli Takım'ın EURO 2024 yolculuğunu değerlendiren Arda Turan, "Bence muhteşem bir takıma sahibiz. Muhteşem de bir hocamız var. Burada federasyonumuza büyük iş düşüyor. Kendim için söylemiyorum. Bıraksınlar kendi etraflarını, eski oyuncularla eski hocalarla Arjantin gibi bu sinerjiyi yaratsınlar" dedi.





