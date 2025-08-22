SPOR

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'den Konferans Ligi play-off eşlemesinde şok sonuç! Servette'ye karşı kazanamadılar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Arda Turan’lı Shakhtar Donetsk, Polonya'da İsviçre ekibi Servette ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Burak Kavuncu

Teknik direktör Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk Konferans Ligi elemesinde Servette ile karşılaştı. Maçtan 1-1’lik skorla ayrılan Arda Turan, ikinci maç öncesi büyük avantaj kaybetti. Panathinaikos eşleşmesinin 2. maçında kırmızı kart gören Arda Turan, Servette karşısında kulübedeki yerini alamadı.

FARKA GİDEBİLİRDİ!

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar maç boyu rakibinden çok daha etkili oynarken, 2.15 gol beklentisi yaratmasına karşın atakları istediği gibi bitiremedi. Servette’nin ise gol beklenti oranı maçın ardından 0.44 olarak belirlendi. Maçın genelinde istatistiki verilere bakıldığında rakibine büyük üstünlük kuran Shakhtar’ın puan kaybı otoriteler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

ARDA TURAN KONUŞTU!

Shakhtar Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Konferans Ligi'nde Servette ile oynanan maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Turan, ‘‘Bugün aslında iyi oynadık. Evinizde oynadığınızda maça iyi başlamak çok önemli. Kolay bir teke tek pozisyondan sonra korner yedik ve sonra biraz kafamız karıştı ve sistemimizden biraz saptık. Bunun dışında neredeyse tüm maç boyunca mükemmel oynadık. Sistemime ve taktiğime güveniyorum, sistemimize ve taktiğimize güveniyoruz ve oyuncularımın performanslarından memnunum. Memnun olmadığım şey sadece detaylar ve prensipler.’’ dedi.

Çok fala gol kaçırmaları hakkında konuşan Arda Turan, ‘‘Ayrıca çok fazla gol pozisyonunu kaçırıyoruz. Sonlara yaklaşırken daha dikkatli olmalı ve daha fazla gol atmaya çalışmalıyız. Tüm oyuncularıma sadece teşekkür edebilirim. İsviçre'de bu turu geçmek için elimizden geleni yapacağız. Elbette kolay bir maç olmayacak ama takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Önce ana sahneye ulaşmak istiyoruz, sonra gelecek için hayallerimiz var.’’ ifadelerini kullandı.

