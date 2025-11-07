Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'i rahat geçti!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'i ağırladı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ukrayna temsilcisi puanını 6'ya çıkarttı.
Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.
Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.
