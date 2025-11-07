SPOR

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'i rahat geçti!

UEFA Konferans Ligi 3. haftasında teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, sahasında İzlanda ekibi Breidablik'i 2-0 mağlup etti. Ukrayna temsilcisi, bu galibiyetle birlikte 6 puana yükseldi.

Burak Kavuncu

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'i ağırladı. Karşılaşmadan 2-0 galip ayrılan Ukrayna temsilcisi puanını 6'ya çıkarttı.

UKRAYNA EKİBİ 2 GOLLE GALİP GELDİ!

Arda Turan lı Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi nde Breidablik i rahat geçti! 1

Shakhtar Donetsk'e karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Artem Bondarenko ve 65. dakikada Kaua Elias kaydetti.

ARDA TURAN'DAN BİR GALİBİYET DAHA!

Arda Turan lı Shakhtar Donetsk UEFA Konferans Ligi nde Breidablik i rahat geçti! 2

Bu sonuçla birlikte Arda Turan'ın öğrencileri, gruplardaki galibiyet sayısını 2'ye yükselterek puanını 6'ya çıkardı. İzlanda temsilcisi ise 1 puanda kaldı.

Konferans Ligi'nde gelecek hafta Shakhtar Donetsk, İrlanda temsilcisi Shamrock Rovers'a konuk olacak.

Canlı Skor

