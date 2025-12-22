Nuri Şahin: "Başakşehir’in hak etiği yer 7. sıra değil"

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında RAMS Başakşehir, konuk ettiği Gaziantep FK’yı 5-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplatışında açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Takımı tebrik ediyorum. Çok önemli bir galibiyet oldu. Hem oyundan hem skordan memnunum. Çalıştığımız yerden gol bile yedik. Maçın başından sonuna hak eden takımdık. Bugün 100. günümüzdü. En başta zorlansak da bir şeyler inşa etmeye başladık. Devreyi iyi kapattık. İkinci yarı bizim için önemli olacak. Ama takımım hazır. Bir şeyler oturuyor. Onları tebrik ederim" değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞAKŞEHİR’İN HAK ETİĞİ YER 7. SIRA DEĞİL"

Sezon başından itibaren önemli ölçüde kredi tükettiklerini ve süreci maç maç ele aldıklarını ifade eden Şahin, "Ben gelmeden önce ve sonra bayağı bir kredi bitirdik. O yüzden hedef belirlemekten ziyade bu sene bizim için ne kadar puan toplayabiliyorsak toplamak ve oyunu oturtmak. Oyunu oturttuğumuzu düşünüyorum. Zaten bundan sonrası da gelecektir. Başakşehir’in daima hedefi var. Bu söylemekle olmuyor tabii, oynamak lazım ve maç kazanmak lazım. Sezon sonu nerede olacağımızı göreceğiz. Ben kişisel anlamda da kulübümüz de hak ettiği yerde olmak istiyor. Başakşehir’in hak etiği yer 7. sıra değil" diye konuştu.

"SHOMURODOV İÇİN KULÜBÜMÜZÜ TEBRİK EDİYORUM. ÇOK KALİTELİ OYUNCU"

Süper Lig’de gol krallığı yarışında zirvede yer alan Özbek futbolcu Eldor Shomurodov hakkında görüşlerini paylaşan Şahin, "Biz gelmeden önce Shomurodov kanatta kullanılmış galiba. Biz geldiğimizden beri merkezde oynatıyoruz. Çünkü farklı farklı 9 numara oyunu var. Shomurodov, Selke’den farklı bir 9 numara. Onu daha çok blok arası oynatıyoruz. Oyun zekası çok yüksek ve biz onu merkeze çektik ve özgür oynuyor. Topu alışverişleriyle çok değerli bir oyuncu. Kulübümü tebrik ediyorum. Çok kaliteli oyuncu" ifadelerini kullandı.

"DENİZ KIYMETLİ BİR OYUNCU AMA ARTIK BİZİMLE BİRLİKTE OLMAYACAK"

4 hafta önce Deniz Türüç hakkında bir karar aldıklarını ve kendisinin artık takımda yer almayacağını da dile getiren Şahin, "Deniz bizimle birlikte olmayacak artık. Yolu açık olsun. Bize çok yardımcı oldu. Çok kıymetli bir oyuncu ama artık bizimle birlikte olmayacak. Benim aldığım ve kulübün onayladığı kararla Deniz bizimle olmayacak artık" dedi.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN VE BUNU BAŞARDIK"

Skordan bağımsız olarak kazanmanın daha önemli olduğunu vurgulayan 37 yaşındaki teknik adam, "Aynı şekilde analiz edeceğiz maçı. 5-1 kazandığımız maçı nasıl analiz ediyorsak 1-0’lık maçı da öyle analiz ediyoruz. Tabii moral açısından Harit’te 1 gol atsa çok iyi olacaktı. Oyunu taçlandıracaktı. Böyle maçlarda oyuncu kazanıyoruz. Umut Güneş bugün gol attı. Onu taçlandırdık. Benim için önemli olan 3 puan ve bunu başardık" şeklinde konuştu.

"YA KALİTEYİ ARTIRACAĞIZ YA DA GENÇ YETENEKLERE YATIRIM YAPACAĞIZ"

Ara transfer dönemine dair planlamadan bahseden Şahin, "Kadromuz çok iyi. Kadromuzu güçlendirmek adına zorlanıyoruz. Maddi açıdan kolay değil. Çok değerli bir kadromuz var. Kaliteyi yükseltmek amacıyla transfer yapacağız. Perspektif anlamda genç yeteneklere yatırım yapan bir Başakşehir var. Bu 2 transfer farkı olması lazım. Ya hazır oyuncu Shomurodov gibi ya da genç oyuncular Fayzullayev gibi. Ya kaliteyi artıracağız ya da genç yeteneklere yatırım yapacağız" sözleriyle konuşmasını tamamladı.Kaynak: İHA | Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır