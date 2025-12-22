SPOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi eksik tufanı! Tedesco ve Sergen Yalçın kara kara düşünüyor

Türkiye Kupası C Grubu heyecanı, erken final niteliğindeki Fenerbahçe–Beşiktaş derbisiyle başlarken, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı zorlu karşılaşmada iki takımında eksikleri teknik direktörler Tedesco ve Sergen Yalçın'ı derinden düşündürüyor. İşte dev maç öncesi sakatlık listesi ve muhtemel ilk 11'ler...

Burak Kavuncu

Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelecek Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki dev maç öncesi iki takım arasındaki sakatlıklar can sıkarken, teknik direktörler sahay süreceği ilk 11'ler konusunda kararlarını vermek üzere. Kadıköy'de oynanacak derbi öncesi ev sahibi Fenerbahçe'de tam 13 eksik bulunuyor. İşte sarı-lacivertli ekibin bu maçta yararlanamayacağı oyuncular...

FENERBAHÇE'DE BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE GÖREV ALAMAYACAK İSİMLER;

İZİNLİLER
Ederson
Jhon Duran

SAKATLAR
Semedo
Edson Alvarez
Archie Brown
Anderson Talisca

CEZALI
Fred

MİLLİ TAKIMA GİDENLER
Nene (Mali Milli takımı)
En-Nesyri (Fas Milli takımı)

KADRO DIŞI OLANLAR
Becao (Kadro dışı)
İrfan Can Kahveci (Kadro dışı)
Cenk Tosun (Kadro dışı)

BAHİS SORUŞTURMASI KAPSAMINDA OLAN
Mert Hakan Yandaş

2 GENÇ OYUNCU DERBİDE KADRODA OLABİLİR

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, akademide forma giyen 2009 doğumlu Alaettin Ekici ve 2008 doğumlu Mustafa Serhan Kök'ü Beşiktaş maç kadrosuna almayı düşünüyor.

İki oyuncu da antrenmana davet edildi.

BEŞİKTAŞ'TA DA EKSİKLER CAN SIKIYOR!

Konuk ekip Beşiktaş'ta da durum pek farklı değil. Siyah-beyazlılar, milli ara ve sakatlıklar nedeniyle Kadıköy deplasmanına eksik bir kadroyla gidiyor. Afrika Uluslar Kupası için ülkelerinin milli takımlarına katılan Wilfred Ndidi ve El Bilal Toure derbi kafilesinde yer almıyor. Sakatlıkları devam eden Jota Silva, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Cengiz Ünder’in de sağlık heyetinden gelen rapor doğrultusunda yarın akşam sahada olması beklenmiyor.

İŞTE MUHTEMEL İLK 11'LER!

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Jayden, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Szymanski, Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Paulista, Emirhan Topçu, Kartal Kayra, Demir Ege, Cerny, Orkun Kökçü, Rashica, Abraham.

