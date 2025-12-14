SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol

Arda Turan'lı Shakhtar transferde coştu! Gol kralı ismi kadrosuna kattı

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk kış transfer dönemindeki ilk imzasını attırdı. Shakhtar ligdeki en yakın rakibi LNZ Cherkasy ile kıyasıya liderlik mücadelesi verirken, rakibinin en önemli oyuncusu olan Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Arda Turan'lı Shakhtar transferde coştu! Gol kralı ismi kadrosuna kattı
Burak Kavuncu

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk transfer dönemine hızlı bir giri yaptı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı ekip ara transfer döneminin ilk takviyesini yaptı. Turan, Ukrayna Ligi'nde gol krallığında zirvede olan Obah'ı kadrosuna katarak gövde gösteris yaptı.

OBAH'I TRANSFER ETTİLER!

Arda Turan lı Shakhtar transferde coştu! Gol kralı ismi kadrosuna kattı 1

Turuncu siyahlılar, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Ukrayna Ligi'nde maç fazlasıyla lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin golcü oyuncusunu kadrosuna katan Arad Turan böylelikle liderlik mücadelesi verdiği en yakın rakibinden oyuncu alarak adından söz ettirdi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

Arda Turan lı Shakhtar transferde coştu! Gol kralı ismi kadrosuna kattı 2

Ukrayna basınından TaToTake'nin haberine göre; Obah için kulübü Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Shakhtar oyuncu için çeşitli bonuslarda ayırdı. Öte yandan genç oyuncu Ukrayna Ligi'nin ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirirken, 15 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

ADIM ADIM GELİŞİYOR

Arda Turan lı Shakhtar transferde coştu! Gol kralı ismi kadrosuna kattı 3

Ukrayna Ligi'nde lider durumda olan LNZ Cherkasy genç futbolcuyu Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan 700 bin euroya transfer etmişti. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Obah'ı 4.4 milyon euro + bonuslara Shakhtar'a gönderen LNZ oyuncudan önemli bir kar elde etti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder ilk maçına çıktı!Wesley Sneijder'in oğlu Jessey Sneijder ilk maçına çıktı!
Hasan Şaş'tan G.Saray'a uyarı! ''Ne duymuş olayım ne görmüş olayım!''Hasan Şaş'tan G.Saray'a uyarı! ''Ne duymuş olayım ne görmüş olayım!''
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Shakhtar Donetsk Arda Turan son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

120 milyon TL'lik dolandırıcılık! Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.