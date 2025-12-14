Arda Turan'lı Shakhtar transferde coştu! Gol kralı ismi kadrosuna kattı

Ukrayna Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk transfer dönemine hızlı bir giri yaptı. Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı ekip ara transfer döneminin ilk takviyesini yaptı. Turan, Ukrayna Ligi'nde gol krallığında zirvede olan Obah'ı kadrosuna katarak gövde gösteris yaptı.

OBAH'I TRANSFER ETTİLER!

Turuncu siyahlılar, Ukrayna Premier Ligi'nde lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin Nijeryalı sağ kanat hücumcusu Prosper Obah'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Ukrayna Ligi'nde maç fazlasıyla lider durumda bulunan LNZ Cherkasy'nin golcü oyuncusunu kadrosuna katan Arad Turan böylelikle liderlik mücadelesi verdiği en yakın rakibinden oyuncu alarak adından söz ettirdi.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE!

Ukrayna basınından TaToTake'nin haberine göre; Obah için kulübü Cherkasy'ye 4.4 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Shakhtar oyuncu için çeşitli bonuslarda ayırdı. Öte yandan genç oyuncu Ukrayna Ligi'nin ilk yarısında gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirirken, 15 maçta 7 kez fileleri havalandırdı.

ADIM ADIM GELİŞİYOR

Ukrayna Ligi'nde lider durumda olan LNZ Cherkasy genç futbolcuyu Portekiz 2. Lig takımı Vizela'dan 700 bin euroya transfer etmişti. Takımın en önemli oyuncularından biri olan Obah'ı 4.4 milyon euro + bonuslara Shakhtar'a gönderen LNZ oyuncudan önemli bir kar elde etti.