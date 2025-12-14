Erman Toroğlu tarihi derbide o isme yüklendi! ''Uçak falan gönderiyorsunuz, tarifeli binsin gelsin''

Süper Lig dev bir derbiye sahne oldu. Trabzonspor ile Beşiktaş tarihi maçta 3-3 berabere kalarak izleyenlere büyük keyif yaşattı. Maçın ardından yorumlarda bulunan Erman Toroğlu, Orkun Kökçü'nün ilk yarıdaki pozisyonuna da değindi. İşte detaylar...

''BALTA GİBİ SAĞ TARAFINA VERMEDİ...''

Erman Toroğlu: ''Beşiktaş’ta bir oyuncu var ya auta attı. Balta gibi sağ tarafına vermedi. Maç 4-2 olacak. Hocam, o hareketi yapan futbolcu kadroda olmamalı.''

Onur Yıldız: ''İşte bu tip oyuncularla doldurdular.''

Erman Toroğlu: ''Öyle olursa da ağlamayacaksın. Oyuncu orada görecek onu ya! Sen arkadaşlarının emeğini çöpe atıyorsun ya! Ayağının dışıyla bırak, boş kaleye atsın.''

Onur Yıldız: ''Kendide vursa çok musaitti.''

Erman Toroğlu: ''Olmaz! Orada ayağının dışıyla bırak, hayırlı işler ondan sonra''

EL BILAL TOURE'NİN KIRMIZI KARTI!

Soru: El Bilal Toure’nin kırmızı kartı doğru mu?

Erman Toroğlu: Topla oynama niyeti yok. Net kırmızı kart.

''ORKUN NE YAPIYOR ABİ...''

Erman Toroğlu: ''Orkun ne yapıyor abi, Allah aşkına? Uçak falan gönderiyorsunuz, bir de tarifeli binsin gelsin. O öyle bir futbolcu. O kadar para verdiniz Orkun’a; hava yaptı, ne yaptı? Rafa Silva yok. Bugün bir Rafa Silva olsaydı ne olurdu, bir düşün. Tam onluk maçtı.''

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN POZİSYONUNA DEĞİNDİ!

Soru: Orkun Kökçü kırmızı kart görmeli miydi?

Erman Toroğlu: Topla oynayan Beşiktaşlı oyuncunun ayağını kurtarma şansı yok. Orkun’a ben burada sarı kart bile vermem.