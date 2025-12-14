Sergen Yalçın'dan maç sonu zehir zemberek sözler: "Konuşursam ceza alırım, bugün tiyatro oynandı"

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası maçın hakemine tepki var. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu verdiği röportajda isyan etti.

"BUGÜN BİR TİYATRO VARDI, MAÇ FALAN OYNANMADI"

Sergen Yalçın: "Bugünkü oyun öyle bir oyun değil. Sor sorunu hocam, bugünkü oyun öyle değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı." dedi.

"AKLIMDAKİLERİ KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM"

Sergen Yalçın, "1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi." ifadelerini kullandı.