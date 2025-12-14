SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Sergen Yalçın'dan maç sonu zehir zemberek sözler: "Konuşursam ceza alırım, bugün tiyatro oynandı"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Trabzonspor evinde karşılaştığı Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonunda isyan etti ve kendilerine tiyatro oyunu kurulduğunu iddia etti.

Sergen Yalçın'dan maç sonu zehir zemberek sözler: "Konuşursam ceza alırım, bugün tiyatro oynandı"
Emre Şen

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı sonrası maçın hakemine tepki var. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu verdiği röportajda isyan etti.

"BUGÜN BİR TİYATRO VARDI, MAÇ FALAN OYNANMADI"

Sergen Yalçın: "Bugünkü oyun öyle bir oyun değil. Sor sorunu hocam, bugünkü oyun öyle değil. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, 70 dakika eksik oynadık. Kulübede hücumcu yoktu, hep orta saha ve defans vardı. Hepsi çok mücadele etti. Oynanan oyun, beraberliği kurtardığımıza seviniyoruz. Şanslıyız. Bugün bir tiyatro vardı. Maç falan oynanmadı. Tiyatro sahnesi vardı." dedi.

"AKLIMDAKİLERİ KONUŞURSAM CEZA ALACAĞIM"

Sergen Yalçın, "1 sarı kart, 4. dakikada sarı kart. Oyuncular ikili mücadeleye giremiyor. Atacak birini. Kenardan çok belli oluyor. Aklımdakileri konuşursam ceza alacağım. Futbol değil tiyatroydu bugün. İlk 30 dakikada 3-1 öndeyiz, kolay bir oyun, farklı bir gidişat var. Oyun kontrolü bizde. Darbe yok, şiddet yok, rakip bile kırmızı karta şaşırdı 'bu nasıl' diye. Kurulmuş bir oyundu. Bizim için 1 puan iyi." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Trabzonspor Trabzonspor
3 - 3
Beşiktaş Beşiktaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erman Toroğlu tarihi derbide o isme yüklendi! Erman Toroğlu tarihi derbide o isme yüklendi!
Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Bu akşam sözleşmesini feshedin"Beşiktaş'ta taraftarlar kazan kaldırdı! "Bu akşam sözleşmesini feshedin"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Suriye'de ABD askerleri öldürüldü! Trump'tan sert açıklama

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Cumhuriyet Savcısını bile böyle kandırdılar

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Galatasaray'da yer yerinden oynayacak! "Yılın Transferini açıkladı: "Lookman değil, SALAH!"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Asena Keskinci'nin yeni dizisine tepki yağıyor! "Seks sahneleri abartı"

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

Türkiye harekete geçti! 1 Ocak'tan itibaren Suriyelilere ücretli olacak

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

'Girince biz bile şaşkınlık yaşıyoruz' Evlerde yeni sistem çıkışı: Ekspertiz

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.