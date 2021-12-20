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Arda Turan: Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler

20.12.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın kaptanı Arda Turan'ın Başakşehir maçı sonrası "Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler" dediği ortaya çıktı.

Arda Turan: Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler

Galatasaray'ın son oynadığı Başakşehir mücadelesi sonrasında sarı kırmızılı futbolcular adeta isyan etti.

Henüz maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile Tolga Ciğerci arasında yaşanan mücadelede Galatasaray aleyhine verilen karar, Okaka'nın Marcao'nun suratına vurması, Halil Dervişoğlu'nun son bölümde yerde kalması ve beklenen penaltı nedeniyle futbolcuların morali bozuldu.

Başta kaptan Arda Turan olmak üzere tüm oyuncuların, "Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler" şeklinde ortak görüş bildirdiği ortaya çıktı.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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