Arda Turan: Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler

Galatasaray'ın son oynadığı Başakşehir mücadelesi sonrasında sarı kırmızılı futbolcular adeta isyan etti.

Henüz maçın başında Kerem Aktürkoğlu ile Tolga Ciğerci arasında yaşanan mücadelede Galatasaray aleyhine verilen karar, Okaka'nın Marcao'nun suratına vurması, Halil Dervişoğlu'nun son bölümde yerde kalması ve beklenen penaltı nedeniyle futbolcuların morali bozuldu.

Başta kaptan Arda Turan olmak üzere tüm oyuncuların, "Ne yaparsak yapalım önümüzü kesecekler" şeklinde ortak görüş bildirdiği ortaya çıktı.



