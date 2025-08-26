SPOR

Arda Turan'nın hocalığını yaptığı Shakhtar Donetsk Brezilya'dan bir yıldız adayını transfer etti: Isaque

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, Brezilya Ligi'nden oyuncu transfer etmeye devam ediyor.

Burak Kavuncu

Ukrayna devi Shakhtar Donetsk Brezilya ligi ekiplerinden Fluminense forması giyen 18 yaşındaki orta saha Isaque ile her konuda anlaştı. Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna devi Shakhtar Donetsk, İngiliz devi Liverpool'un da peşinde olduğu genç yıldız Isaque'yi kadrosuna katarak geleceği için önemli bir potansiyeli kadrosuna kattı.

RAKAMLAR ORTAYA ÇIKTI!

Arda Turan nın hocalığını yaptığı Shakhtar Donetsk Brezilya dan bir yıldız adayını transfer etti: Isaque 1

Ukrayna ekibi, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacak.

GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Arda Turan nın hocalığını yaptığı Shakhtar Donetsk Brezilya dan bir yıldız adayını transfer etti: Isaque 2

Orta sahada oyun kurucu rolüyle dikkat çeken Isaque, Brezilya'da geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Henüz daha 18 yaşında olmasına rağmen Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmesi, genç futbolcunun ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Canlı Skor

