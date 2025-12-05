SON DAKİKA: Bahis soruşturmasında yeni dalga! Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındı

Futbolda bahis skandalı fitili ateşlenen operasyonda ikinci dalga başladı. İstanbul Başsavcılığı soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu, yönetici ve başkan gözaltına alındığı öğrenildi.

ŞAFAK BASKINI

Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda bahis ve maç sonuçlarını etkileme soruşturması kapsamında çok sayıda profesyonel futbolcu ile bazı kulüp yöneticileri gözaltına alındı.

Özellikle alt liglerde oynayan futbolculara yönelik operasyon, spor camiasında şok etkisi yarattı. Soruşturmanın kapsamı genişliyor; dosyada hem saha içi hem saha dışı şüpheli temaslara dair çok sayıda delil araştırılıyor.

İddialar, 2023-2024 sezonunda 2. Lig'de oynanan bir maçtaki bahis iddialarına uzanıyor.

"TANINMIŞ İSİMLER YER ALACAK"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek futbol bahis soruşturması kapsamında geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Bahse kim karıştıysa onun üzerine gidiyoruz. Bir operasyon daha olabilir." ifadelerini kullanmıştı. Kimsenin kendi hesabı üzerinden bahis yapmadığını belirten Gürlek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni operasyonda tanınmış isimlerin yer alacağını dile getirmişti.