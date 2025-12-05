Galatasaray bombayı patlatıyor tarihi teklif! Osimhen'den sonra rekor transfer

Süper Lig'de son oynadığı Fenerbahçe derbisinde deplasmanda aldığı 1 puan ile liderliğini sürdüren Galatasaray gelecek sezon planlaması için de şimdiden kolları sıvamış durumda.

Önümüzdeki sezon hücum hattını güçlendirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar uzun süredir listesinde bulunan Osimhen'in vatandaşı Ademola Lookman için yoğun mesai harcıyor.

LOOKMAN–ATALANTA KRİZİ

İspanyol basınına yansıyan bilgilere göre Lookman, Atalanta teknik ekibiyle yaşadığı fikir ayrılıkları nedeniyle takımdan ayrılmaya sıcak bakıyor. Bu gelişme, oyuncunun transferi konusunda Galatasaray’ın elini güçlendirirken yarışın seyrini de sarı-kırmızılılar lehine çevirdi.

KULÜPTEN AYRILIĞA ONAY

Son yıllarda Atalanta’nın hücum organizasyonunda kilit rol üstlenen Lookman’ın ayrılığına İtalyan ekibinin de olumlu yaklaştığı iddia ediliyor. Kulüp ile oyuncu arasındaki mevcut atmosferin değişime işaret ettiği ve bunun transfer ihtimalini kuvvetlendirdiği belirtiliyor.

REKOR BONSERVİS

Galatasaray cephesinin, bu transferi sonuçlandırmak için önemli bir ekonomik fedakârlığa hazır olduğu ifade ediliyor. Haberde yer alan bilgilere göre sarı-kırmızılı yönetim, Atalanta’ya 50 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli önerdi. Ayrıca Ademola Lookman’a yıllık 6 milyon Euro’luk bir maaş teklif edildiği de öne sürüldü.