Arda Turan Sivasspor maçında ilk 11'de!

Galatasaray'da milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor.Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda Turan performansı ile teknik direktör Fatih Terim'den geçer not aldı.
Deneyimli oyuncu, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti.Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11'e döneceği konuşuluyor. Fatih Terim'in bu konuda karar verdiği öğrenilirken diğer kanatta ise Feghouli forma giyecek.
Şampiyonluk oranları güncellendi! Açık ara favori...
Abdullah Avcı'dan olay Caner Erkin sözleri...
Rachid Ghezzal'den Feghouli'ye olay gönderme
Ozan Kabak'ı isteyen Avrupa devi ortaya çıktı!
Galatasaray’dan sakatlık açıklaması! Marcao ve Saracchi
Onyekuru Galatasaray'a geri dönüyor! İşte detaylar...
Ahmet Ağaoğlu'nun gönlündeki aslan belli
Efsane isimden kötü haber! Hastaneye kaldırıldı!
Max Kruse'den takımına 3 puan armağanı
Beşiktaş'tan TFF'ye itiraz
Efsane isim koronavirüse yakalandı
Tamer Tuna’ya resmi teklif ulaşmadı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
BB Erzurumspor’un kupa mesaisi
Okuyucu Yorumları 0 yorum