Arda Turan Sivasspor maçında ilk 11'de!

Galatasaray'da milli futbolcu Arda Turan, Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor.Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşısında 56. dakikada oyuna giren Arda Turan performansı ile teknik direktör Fatih Terim'den geçer not aldı.

FATİH TERİM KARARINI VERDİ

Deneyimli oyuncu, 34 dakikada 33 kez topla buluşurken bir kez de isabetli orta kaydetti.Bu sezon sarı-kırmızılıların 7 lig maçında da süre alan ancak son 3 haftadır yedek kulübesinde olan Arda, Sivas deplasmanında ise ilk 11'e döneceği konuşuluyor. Fatih Terim'in bu konuda karar verdiği öğrenilirken diğer kanatta ise Feghouli forma giyecek.

