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Arda Turan talimatı verdi! Sözleşmesi feshediliyor... Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş ayrılık!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.11.2024 18:15
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanına gidecek olan Eyüpspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında Rizespor'dan transfer edilen ancak istenilen performansı ortaya koyamayan Jonjo Shelvey ile yollar ayrılıyor.

Arda Turan talimatı verdi! Sözleşmesi feshediliyor... Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş ayrılık!

Arda Turan'ın önderliğinde Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen Eyüpspor'da beklenmedik bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

ARDA TURAN İSTEMEDİ

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Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın talimatı doğrultusunda oyuncu ile ayrılık görüşmelerine başladı.

EYÜPSPOR'U TAKİPTEN ÇIKARTTI

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Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken takımı Eyüpspor'u kişisel İnstagram hesabından takipten çıkarttı.
Söz konusu fesih'in kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

SIRADAKİ MAÇ: GALATASARAY

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Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, 1 Aralık Pazar günü lider Galatasaray ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

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Eyüpspor Arda Turan galatasaray
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