Arda Turan talimatı verdi! Sözleşmesi feshediliyor... Eyüpspor'da Galatasaray maçı öncesi flaş ayrılık!

Arda Turan'ın önderliğinde Süper Lig'de dikkat çeken bir performans sergileyen Eyüpspor'da beklenmedik bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

ARDA TURAN İSTEMEDİ

Eyüpspor yönetimi, Arda Turan'ın talimatı doğrultusunda oyuncu ile ayrılık görüşmelerine başladı.

EYÜPSPOR'U TAKİPTEN ÇIKARTTI

Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu gelişmeler yaşanırken takımı Eyüpspor'u kişisel İnstagram hesabından takipten çıkarttı.

Söz konusu fesih'in kısa süre içerisinde resmi olarak açıklanması bekleniyor.

SIRADAKİ MAÇ: GALATASARAY

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Eyüpspor, 1 Aralık Pazar günü lider Galatasaray ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.