Arda Turan ve Caner Erkin Galatasaray yolunda

TFF'nin yeni sezon için getirdiği sahada 8 yabancı kısıtlaması sonrasında Galatasaray'ın yol haritası da şekillendi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'yı satıp 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya vermeyi planlarken, yeni transfer Emre Kılınç da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üstü çizilen Feghouli yerine en önemli hücum silahı olacak. Bu iki oyuncunun forması şimdiden garanti gözüküyor.

CANER VE ARDA 10 YIL SONRA...

Yuvaya dönmesi beklenen Arda Turan ve sol beke düşünülen Caner Erkin yabancı sınırlaması sayesinde Emre Akbaba ile Emre Kılınç'tan sonra ilk 11'e yazılacak yerli futbolculardan olmaya çalışacaklar. Caner ile Arda 2009-2010 sezonunda G.Saray'da birlikte forma giymişti. Galatasaray'ın her konuda anlaştığı ikili, sezon sonunda imzayı atarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.