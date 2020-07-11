SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Arda Turan ve Caner Erkin Galatasaray yolunda

Arda Turan ve Caner Erkin Galatasaray yolunda

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.07.2020 10:16 | Son Güncelleme

Galatasaray'da son dakika transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar, yeni yabancı kuralı ile kadrosunu da önemli oranda değiştirecek.Arda Turan ve sol beke düşünülen Caner Erkin Galatasaray ile sözleşme imzalayacak.

Arda Turan ve Caner Erkin Galatasaray yolunda

TFF'nin yeni sezon için getirdiği sahada 8 yabancı kısıtlaması sonrasında Galatasaray'ın yol haritası da şekillendi. Sarı-kırmızılılar, Belhanda'yı satıp 10 numaralı formayı Emre Akbaba'ya vermeyi planlarken, yeni transfer Emre Kılınç da Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla üstü çizilen Feghouli yerine en önemli hücum silahı olacak. Bu iki oyuncunun forması şimdiden garanti gözüküyor.

CANER VE ARDA 10 YIL SONRA...

Yuvaya dönmesi beklenen Arda Turan ve sol beke düşünülen Caner Erkin yabancı sınırlaması sayesinde Emre Akbaba ile Emre Kılınç'tan sonra ilk 11'e yazılacak yerli futbolculardan olmaya çalışacaklar. Caner ile Arda 2009-2010 sezonunda G.Saray'da birlikte forma giymişti. Galatasaray'ın her konuda anlaştığı ikili, sezon sonunda imzayı atarak sarı-kırmızılı formayı giyecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdiFenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Akşener, Semiha Yıldırım'dan özür diledi

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı!

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim

Transfere Salah engeli! ''Fenerbahçe'ye gitme''

Transfere Salah engeli! ''Fenerbahçe'ye gitme''

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray ilk bombasını patlattı

'Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor'

'Beşiktaş ve Galatasaray onu istiyor'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

Onyekuru'dan Fenerbahçe sözü

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Galatasaray'dan Max Kruse bombası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan ve Caner Erkin Galatasaray yolunda

Arda Turan ve Caner Erkin yeniden buluşuyor...

Fatih Terim'in siniri bozuldu! İşte nedeni...

Fenerbahçe, Fatih Terim'i sinirlendirdi

Galatasaray, Seri ile 1 yıllık anlaşmaya vardı!

Galatasaray ilk bombasını patlattı

Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı

G.Saray'da test sonuçları açıklandı

Galatasaray Luis Abram'ın peşinde

G.Saray genç stoperin peşinde!

Galatasaray Efe Güven ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray 1 yıllık imzayı açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.