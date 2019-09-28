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Arda Turan ve Chedjou minik taraftara sürpriz yaptı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 28.09.2019 13:12 | Son Güncelleme

Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu Arda Turan ve Auerelien Chedjou, Galatasaraylı minik taraftar Emir Kozoğlu'na doğum günü videosu çekerek gönderdi.

Arda Turan ve Chedjou minik taraftara sürpriz yaptı

Zonguldak'ta 17 yıldır esnaflık yapan Birol Kozoğlu (41) oğlu Emir Kozoğlu'na 13'üncü yaş gününde sürpriz bir doğum günü gerçekleştirdi. Birol Kozoğlu fanatik Galatasaray taraftarı oğlu Emir Kozoğlu için bir dönem sarı-kırmızılı takımda da forma giyen Başakşehirli Chedjou ile bağlantısı olan ve Afrika'da yaşayan dayısının oğlu Tuncay Özsoy'la iletişime geçerek tecrübeli futbolcudan oğlu bir video çekmesini istedi.

Ardından Tuncay Özsoy, Chedjou ile konuşarak yeğeni Emir Kozoğlu için doğum günü videosu çekip atmasını istedi. Chedjou bu isteği kırmayarak takım arkadaşı milli oyuncu Arda Turan'la birlikte video çekerek Özsoy'a gönderdi. Tuncay Özsoy, Chedjou ve Arda Turan'ın çekmiş oldukları videoları Zonguldak'ta yaşayan Birol Kozoğluna gönderdi. Birol Kozoğlu almış olduğu videoları oğlunun doğum gününde sosyal medya üzerinden oğlu Emir Kozoğluna gönderdi.

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Fanatik Galatasaray taraftarı Emir Kozoğlu videolar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Birol Kozoğlu oğlunun videolarını izlediği görüntülerini Chedjou'ya göndererek teşekkür etti. Chedjou ise Emir'in video izlediği görüntüsünü sosyal medyada hikayesinde paylaşarak, 'Adam' diye yazdı. Sürpriz doğum günü pasta kesiminin ardından sona erdi.

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"İLERİDE ARDA TURAN GİBİ YILDIZ BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"

Galatasaraylı koyu minik taraftar Emir Kozoğlu, ilerde Arda Turan gibi yıldız bir futbolcu olmak istediğini söyleyerek, ''Çok büyük sürpriz oldu benim için. Arda ve Chedjou'nun böyle bir şey yapmaları beni çok mutlu etti. Babama da çok ama çok teşekkür ediyorum. Herkes bana sordu nasıl oldu bu diye. Bende onlara anlattım. İleride bende Arda turan gibi futbolcu olmak istiyorum'' diye konuştu.

"OĞLUM İÇİN UNUTLMAZ BİR DOĞUM GÜNÜ OLDU"

Birol Kozoğlu, oğlu için unutulmaz bir doğum günü olduğunu belirterek, ''Organizasyon Afrika bağlantısı ile gerçekleşti. Orada bizim dayıoğlu vardı. O Aurelien Chedjou ile arkadaştı. Biz Chedjou'dan bekliyorduk. Arda Turan sürpriz oldu. Chedjou, Arda Turan'a söylemiş o da kırmamış. Sonrasında planlama gelişti. Onlar videoları dayıoğluna attı dayıoğlu da bana attı. Ben de doğum günü olduğu gün Emir'e mesaj olarak attım. O da mesajları okurken onun için unutamadığı bir doğum günü oldu. Ondan da korkuyorum, artık hedef büyüdü. Şimdilik bu onun için yeterli diye düşünüyorum. Unutamayacağı bir doğum günü oldu. İlerde kısmet ne olur bilinmez. Bir çok kişi bunun photoshop olduğunu düşündü. Bunu yapan bilir. Ama yalandan yeri çocuğu mutlu etmeye gerek yok. Gerçekten ses getirdi. Sonrasındaki aşamada Emir'in videoları izlediği görüntüsünü Chedjo'uya gönderdik. Chedjou sonra attığım o videoyu sosyal medyada hikayesine koydu. Bu bizi baya mutlu etti'' dedi.

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