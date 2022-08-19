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Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı Evliyaoğlu'ndan "sahte bal" uyarısı:

19.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dün kentte yaklaşık 3 ton sahte bal ele geçirildi. Bu nedenle başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere bu alanda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu konuda herkes daha fazla duyarlı olmalı"

Ardahan Arıcılar Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu, piyasaya sürülen sahte ballara yönelik herkesin duyarlı olmasını istedi.

Evliyaoğlu, AA muhabirine, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaretle tescillenen "Ardahan çiçek balı"nın kendine özgü koku ve kıvamda olması gerektiğini söyledi.

Son yıllarda bal tüketiminin önemli ölçüde arttığına ancak sahte üretiminin artmasının bu ürüne olan güveni ve ilgiyi azalttığına dikkati çeken Evliyaoğlu, şunları kaydetti:

"Dün kentte yaklaşık 3 ton sahte bal ele geçirildi. Bu nedenle başta güvenlik güçlerimiz olmak üzere bu alanda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bu konuda herkes daha fazla duyarlı olmalı. Çünkü ancak bununla mücadeleyi bu şekilde yapabiliriz. Daha da önemlisi bizim için çok değerli olan 'Ardahan çiçek balı'mızı böyle koruyabiliriz. Bizim isteğimiz, denetimlerin daha da artması."

Evliyaoğlu, denetimlerin artması amacıyla ayrıca Valiliğe dilekçe vereceğini sözlerine ekledi.

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