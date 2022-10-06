Ardahan Valisi Öner, deprem bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Göle ilçesinde depremden etkilenen köylerde incelemelerine devam ediyor.
Eski taş yapılı evlerin hasar gördüğü ilçeye bağlı köylerde, 27 Eylül'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası ihtiyaçlar gideriliyor.
Bu nedenle evlerine girmekte endişe yaşayan vatandaşlara AFAD'ın verdiği 650 çadırın kurumu tamamlandı.
Vali Öner, Afet Koordinasyon Merkezi ziyaretinin ardından Küçükaltunbulak, Çullu ve Esenyayla köylerinde incelemelerde bulundu.
Depremden etkilenen vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Öner, konteyner kurulumunun devam ettiğini söyledi.
Öner, "Yaptığımız çalışmaları yerinde gözlemlemek üzere buradayız. Bundan önce de değerlendirme toplantısı yaptık. Özellikle ahır çadırların kurulumuna hassasiyet gösteriyoruz." dedi.
Vali Öner, iklim şartları nedeniyle daha hassas olmaya çalıştıklarını ifade ederek, "İklim şartlarımız diğer illerden farklı. Ahırlar için şartlara uyma anlamında hassas davranıyoruz. Yeni talep ve önerileri değerlendiriyoruz. Devlet olarak vatandaşımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızın sürdüreceğiz." diye konuştu.
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