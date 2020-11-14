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Ardahan ve Kars'taki meyve bahçelerinde sonbahar güzelliği

KARS HABERLERİ  | 14.11.2020 14:03 | Son Güncelleme

Ardahan ve Kars'taki meyve bahçelerinde sonbahar güzelliği

KARS/ARDAHAN (AA) - Kars ve Ardahan'daki meyve bahçeleri sonbahar renklerine büründü.

Doğasıyla cezbeden Ardahan'ın Posof ilçesi, hazan mevsiminde ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

Armutveren köyünde bulunan göl ve çevresindeki bahçeler, sonbaharla farklı güzellikler sunuyor.

Kars'ın Kağızman ilçesinde ise meyve bahçelerindeki sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Tescillenen uzun elma ile kayısının yetiştirildiği bahçeler, eşsiz sonbahar renkleriyle göz kamaştırıyor.

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