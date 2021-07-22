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Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

22.07.2021 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da bir köyde Kovid-19 karantinası başlatıldı

Ardahan'ın Göle ilçesinde bir köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

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