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Ardahan'da sağanak etkili oldu

22.09.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da sağanak etkili oldu

Ardahan'da akşama doğru başlayan yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde ani ve şiddetli yağış dolayısıyla Kaptanpaşa Mahallesi'ndeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar, su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Vatandaşların bazıları da binaların çatılarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan sağanak yağış

Ardahan Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
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Sabah
05:49
Öğle
12:07
İkindi
15:32
Akşam
18:15
Yatsı
19:35
Ardahan ECZANELER
Ardahan ATM’LER

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