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Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" 750 kişinin hizmetine koştu

ARDAHAN HABERLERİ  | 26.03.2020 18:44 | Son Güncelleme

Ardahan Valiliği: - "Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşın yanındadır. Daha da önemlisi talebe göre yüzlerce vatandaşımızın sağlık kontrolü de yapıldı"

Ardahan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra ihtiyaçlı olanların gereksinimleri "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanıyor.

İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle evlerinden çıkmaması istenen vatandaşların ihtiyaçları, Ardahan Valiliğince kurulan Vefa Sosyal Destek Grubuna kayıtılı 250 kişilik ekiple karşılanıyor.

Ekipler, 112, 155 ve 156 hattına gelen çağrıları değerlendirdikten sonra vatandaşların gıda, ilaç, temizlik ve sağlık ile ilgili ihtiyaçlarını, resmi kurumlarındaki işlemlerini karşılamak için çalışıyor.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olan vatandaşlar başta olmak üzere kimsesi bulunmayanların da ihtiyaçlarının bakanlık genelgesinin ardından hemen karşılanmaya başlandığı bildirildi.

Devletin böyle günlerde vatandaşını yalnız bırakmayacağına vurgu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İhtiyaç sahibi, kimi kimsesi olmayan her vatandaşımızın her türlü ihtiyacı titizlikle gideriliyor. İhtiyacına göre günlük, ihtiyacına göre haftada bir taramadan geçen vatandaşlarımız mevcut. Bu kapsamda il geneli 750'yi aşkın vatandaşımızın çeşitli ihtiyaçları giderilmiş, giderilmeye de devam edilmektedir. 250 kişilik ekip devlet şefkatiyle tahsis edilen 50 araç ile vatandaşımızın her türlü ihtiyacını ve hizmetini kapısına götürüyor. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de vatandaşın yanındadır. Daha da önemlisi talebe göre yüzlerce vatandaşımızın sağlık kontrolü de yapıldı."

Ardahan Belediyesi ekipleri de koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe pazarındaki esnafa maske ve eldiven dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
"Vefa Sosyal Destek Grubu" Ardahan

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