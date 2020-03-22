Ardahan'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinde ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ilk toplantısını yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı, sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını belirtti.

Söz konusu çalışma kapsamında ilgili tüm kurumların koordineli şekilde hareket edeceğini vurgulayan Masatlı, şunları kaydetti:

"65 yaş üstü vatandaşlarımızın 112-155-156 numaralarını aradığı takdirde her türlü ihtiyaçları valiliğimizce karşılanacak. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan salgın nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek için zorunlu ihtiyaçların temini noktasındaki umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere birçok tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla paylaşmaktadır."

Masatlı, yaşanan salgının engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşların istisnasız uymasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

