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Ardem Fur Home Sahibi Demirci: “ Zeytinburnu Türkiye’nin kürk merkezi oldu”

05.02.2021 14:47 | Son Güncelleme:
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Ardem Fur Home Sahibi Demirci: “ Zeytinburnu Türkiye’nin kürk merkezi oldu”

Ardem Fur Home mağazalarının sahibi Ramazan Demirci, Zeytinburnu’nun üretim ve satış bazında Türkiye’nin kürk merkezi konumuna geldiğini söyledi.Eskiden Zeytinburnu’nda bulunan deri üretim fabrikalarının yerini kürk ve deri satan dükkânların aldığını kaydeden Demirci, “Deri üretiminin verdiği o boğucu kokudan kurtulan Zeytinburnu, kentsel dönüşümle birlikte gecekondulardan çok katlı apartmanlara dönüştü.

Ardem Fur Home mağazalarının sahibi Ramazan Demirci, Zeytinburnu’nun üretim ve satış bazında Türkiye’nin kürk merkezi konumuna geldiğini söyledi.
Eskiden Zeytinburnu’nda bulunan deri üretim fabrikalarının yerini kürk ve deri satan dükkânların aldığını kaydeden Demirci, “Deri üretiminin verdiği o boğucu kokudan kurtulan Zeytinburnu, kentsel dönüşümle birlikte gecekondulardan çok katlı apartmanlara dönüştü. Her apartmanın altına da bir deri ve kürk dükkânı açıldı. Ancak biz Ardem Kürk Home olarak, kendi binamızı yaptık ve merkez üssü olarak belirledik. Zeytinburnu merkezinde yer alan müstakil binamızda kürk konusunda aranabilecek her ürün mevcuttur” dedi.
Ramazan Demirci, Ardem olarak uzun yıllardır sektörde olmanın tecrübesi ile hareket ettiklerini de belirterek şöyle devam etti;
“1992 yılından beri kendi binasında hizmet veren Ardem Fur Home, hem iç piyasaya hem de dış piyasaya verdiği ürünlerle kalitesini her daim ispatlamıştır. Gelecek yıllarda hedefledikleri üretim ve ihracat hedefine ulaşmak için hem üretim, hem tasarım hem de pazarlama alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pandemi döneminde de üretim, tasarım ve satış alanında olan çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu dönem biter bitmez hazır olmalıyız ki artan talebi karşılayalım. Bu kriz her sektör gibi bizim sektörümüzü de vurdu. Ama önemli olan bu dönemi en verimli şekilde değerlendirmenin gerekli olduğunun farkında olmaktır. Ardem Fur Home olarak biz de bu alandaki farkındalığımız mukabilinde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.”

Ardem Fur Home Sahibi Demirci: “ Zeytinburnu Türkiye’nin kürk merkezi oldu”

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