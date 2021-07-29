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Arhavi'deki selde görev yapan jandarmalar ilçeden bayraklarla uğurlandı

29.07.2021 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arhavi'deki selde görev yapan jandarmalar ilçeden bayraklarla uğurlandı

ARTVİN (AA) - Türkiye'nin değişik illerinden gelerek Artvin'in Arhavi ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan jandarmalar, ilçeden Türk bayraklarıyla uğurlandı.

İlçedeki görevlerinin tamamlanmasının ardından şehirden ayrılan 500 jandarma görevlisini uğurlamak için, selin en çok etkilediği Boğaziçi Mahallesi Eti Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlar, cadde boyunca koridor oluşturdu.

Vatandaşlar, "en büyük asker bizim asker", "ayağınıza taş değmesin", "iyi ki varsınız" sloganları ve alkışlar eşliğinde askerleri uğurladı.

Askerler de oluşturulan koridorda tek sıra hakinde ilerleyerek araçlara binerek ilçeden ayrıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk da selde yaraların sarılmasında gösterdikleri üstün gayretten ötürü askerlere teşekkür etti.

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