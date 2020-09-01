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Ariana Grande’den Instagram rekoru! 200 milyonu aştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 14:51 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Ariana Grande, sosyal medya platformu Instagram'da 200 milyon takipçiye ulaşan ilk kadın oldu.

Ariana Grande’den Instagram rekoru! 200 milyonu aştı

MTV Müzik Ödülleri’nde gösterdiği performansla adından söz ettiren ünlü şarkıcı Ariana Grande, bu başarısını sosyal medyaya da taşıdı.

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27 yaşındaki şarkıcı Instagram’da bir kilometre taşını daha geride bırakarak ilke imza attı. Grande ödül töreninin ardından 200 milyon takipçi barajını aşan ilk kadın oldu.

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Grande’nin yolunda ilerleyen isimler ise 193 milyon takipçiyle Kylie Jenner ve 190 milyon takipçiyle Selena Gomez olarak dikkat çekiyor.

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Instagram’da 200 milyon barajını geçen ilk kişi ise Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo olmuştu. Ronaldo’nun halihazırda 237 milyon takipçisi bulunuyor.

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