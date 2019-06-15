Ariana Grande kürtaj yasağı protestosuna katıldı

Pop müziğin ünlü ismi Ariana Grande, biletleri günler öncesinden tükenen Atlanta konserinin tüm gelirini bağışladı.

25 yaşındaki ABD’li şarkıcı, konserden elde ettiği 300 bin dolarlık ( 1 milyon 700 bin TL) geliri, dünyada üreme sağlığı hizmeti sunan Planlı Ebeveynlik Federasyonu’na (Planned Parenthood) bağışladı.

Grande’nin, kadınların, kendi bedenleri üzerindeki haklarını ihlal eden kürtaj yasasına karşı olduğu için böyle bir karar aldığı öğrenildi.

ABD’nin Georgia eyaletinde kabul edilen ve 2020’de yürürlüğe girecek yasada, fetüste kalp atışlarının duyulmaya başladığı andan itibaren kürtajın yasaklanması öngörülüyor. Düzenleme, ülkede protestolara yol açtı.

Rihanna'dan Emma Watson'a, Cara Delevingne'den Gigi Hadid'e kadar pek çok ünlü de kürtaj yasağını protesto eden açıklamalarını sosyal medya hesaplarından yayınladı.

