Arif Sağ'dan Orhan Gencebay'a sert cevap

Orhan Gencebay bu ayın başlarında Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği’nde (MESAM) iki yıldır üstlendiği yönetim kurulu başkanlığından istifa etmişti. Orhan Gencebay, sosyal medyaya sızan istifa dilekçesinde, “Bir sanatçı topluluğuna yakışmayacak davranışlarla karşılaştım. Şeffaf ve denetime açık yönetim olmasını, toplantıların kayıt altına alınmasını istedim ama kabul edilmedi” ifadelerini kullanmıştı. Orhan Gencebay istifa dilekçesini “MESAM, etnik köken ve inanç üzerinden örgütlenerek faaliyette bulunulacak veya ele geçirilecek bir kurum değildir. ‘Benim adamlarım’ veya ‘Bize oy verecekler’ gibi söylemleri kabul etmem mümkün değildir. Üyelerin siyasi görüşü, inancı, kültürü ne olursa olsun; hepsi bizim için değerli, hepsi bizim başımızın tacıdır. Onların arasında kaynaşmayı sağlamak, sadece benim değil, hepimizin görevi” diye sürdürmüştü. Gencebay’ın bu sözleri Alevilik tartışmasına neden olmuştu. “İFTİRAYA YÖNELİK BİR İDDİADIR” Orhan Gencebay’ın bu dilekçesine Arif Sağ Başkanlığı’ndaki MESAM Yönetim Kurulu Üyeleri yanıt verdi. Açıklamaya Arif Sağ, Cahit Berkay, Metin Karataş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa, Celal Ulusu imza attı.

“MESAM’ın en önemli ilkelerinden biri şeffaflık ilkesidir. Bu anlamda kurumumuz hem Denetleme Kurulu, hem bağımsız denetim firmaları hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili teftiş kurulu başkanlıkları tarafından denetlenmektedir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulumuz 8 senelik yönetim dönemleri içerisinde tüm bu denetlemelerden alnının akı ile çıkmış, hatta bu asılsız iddialara karşı ilgili bakanlığa dilekçe vererek denetleme talebinde bulunmuş yine yapılan tüm denetlemeler sonucu en küçük bir usulsüzlük veya yolsuzluğa rastlanmamıştır. Ayrıca geçmiş genel kurullarda Sayın Orhan Gencebay’ın da desteklediği muhalif ekip tarafından yapılan pek çok usulsüz ve hukuk dışı uygulama tarafımızdan açılan davalarla mahkemeler nezdinde tespit edilerek Arif SAĞ başkanlığındaki yönetim kurulumuzun haklılığı hukuk önünde de tescillenmiştir. Tüm bunlara rağmen hala MESAM içinde şeffaflığın olmadığını savunmak en kibar hali ile gerçeği yansıtmayan, taraflı ve iftiraya yönelik bir iddiadır.”

“KENDİ ŞAHSİ ŞİRKETİ GİBİ YÖNETME TEŞEBBÜSÜNDE BULUNMUŞTUR” Orhan Gencebay’ın istifa dilekçesindeki iddialara yanıt veren açıklamada şu satırlara da yer verildi: “MESAM’a hiçbir katkısı olmayan, görevini yerine getirmede yetersiz personelle çalıştığımız iddiası da tamamen gerçek dışıdır. Söyle ki; 8 yıl önce kendisinin istifa edip giderken bıraktığı MESAM’ın yaklaşık 9 milyon Lira zararı bulunmaktaydı. Yani MESAM kasasında olmayan bir parayı üyelerin gelirlerinden harcayan eksi bakiyede bir kurumdu. Arif SAĞ’ın başkanlığı döneminde bu gider fazlası tamamen kapatıldı. Bu gün MESAM’ın kasasında 3 milyon Liraya yakın gelir fazlası var. Yani eksi 10 milyon lira ödendi, fazladan da kuruma 3 milyon Lira kazanç sağlandı. Sayın Orhan Gencebay’ın yetersiz bulduğu, MESAM’a hiçbir katkısı bulunmayan personellerimiz çalışmaları ile son 8 yılda geçmişten gelen tüm borçların kapatılmasını sağladığı gibi MESAM’ı bu gün kasasında yaklaşık 3 milyon Lira’lık artı bakiyeye taşıyan bir ekiptir. Kendisinin geçmiş dönemde yeterli bulduğu ve birlikte çalıştığı personelin kurumu yaklaşık 10 milyon Lira zarara uğrattığı düşünülürse ortada ciddi çok ciddi bir iftira ve haksız itham olduğu görülecektir.

Sayın Orhan Gencebay MESAM Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptığı yaklaşık 18 aylık dönemde kurumu demokratik olmayan bir şekilde, kendi şahsi şirketi gibi yönetme teşebbüsünde bulunmuştur. Farklı görüşlere tahammülsüzlüğünü defalarca göstermiştir. Toplantılarda gündem dışı konular hakkında saatlerce konuşarak yönetim kurulunun çalışmalarını sekteye uğratmıştır.” “ARİF SAĞ’IN HASTALIĞI SEBEBİYLE KATILAMADIĞI…” Orhan Gencebay’a dair suçlamalara da yer verilen açıklamada “Kurulduğu 1986 yılından beri 32 senedir tüm olağan genel kurulları hafta sonu yapılan MESAM’ın bu geleneğini ortadan kaldırarak, Arif SAĞ’ın hastalığı sebebiyle katılamadığı bir toplantıda genel kurulun hafta arasına alınması kararı çıkartarak şehir dışından ve yurt dışından gelen MESAM üyelerinin genel kurullara katılımının önüne geçmek istemiştir” denildi. “ESEFLE KINIYORUZ” Arif Sağ başkanlığındaki Yönetim Kurulu üyeleri Orhan Gencebay’ın istifa dilekçesinde yer alan “etnik köken” ifadelerine de yer verildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: