Arif Şentürk öldü mü? Arif Şentürk'ün sağlık durumu nasıl? Ünlü isimden kötü haber

Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü köşe yazısında yoğun bakım alınan Şentürk’ün durumunun ağır olduğunu aktardı. Ünlü türkücü Şentürk ayrıca sanatçının sevenlerinden dua istedi ve "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerini kullandı.

ARİF ŞENTÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Arif Şentürk önceki ay Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuş ve ekranda sevilen şarkılarını seslendirmişti. Sağlık durumu ağırlaşan isim son olarak yoğun bakıma kaldırıldı ancak öldüğü yönündeki iddialar gerçeklik içermiyor.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

1941 senesinde Makedonya’nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye’ye göç etmiştir.

Daha önce Kırklareli’ye yerleşen aile, daha sonra İstanbul’un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu’nda müzik eğitimi almıştır. Şentürk, 1975 senesinde TRT Amatör Sesler Sınavı’nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklenmiştir.

Müzik hayatı süresince toplamda 12 albüm dolduran Arif Şentürk, Makedonya, Kosova, Bulgaristan, Bosna Hersek, Yunanistan gibi bölgelerden derlediği özellikle Deryalar, Ramize, Safiye gibi bazı Rumeli türküleriyle sevenlerinin beğenisini kazanmıştır.

